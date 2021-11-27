كتب- مينا غالي:

كشف إسماعيل الوسيمي، مدير تحرير برنامج "90 دقيقة" للإعلامية بسمة وهبة، تفاصيل الحالة الصحية لـ"بسمة" بعد تعرضها لأزمة صحية ونقلها للمستشفى والرعاية المركزة.

وقال الوسيمي في تصريحات لـ"مصراوي": "الحمد لله الحالة مستقرة وهي مازالت في الرعاية المركزة، ومن المقرر أن تجري قسطرة استكشافية للاطمئنان".

وأضاف أن الأطباء قرروا إقامة بسمة لمدة يومين في غرفة عادية على أن تعود لمنزلها بعد يومين.

وأضاف الوسيمي، أن التشخيص الذي ذكره الأطباء هو وجود اشتباه في ذبحة صدرية لبسمة وهبة، وبناء عليه تم نقلها للرعاية المركزة.

وفي وقت سابق، أعلنت الصفحة الرسمية للإعلامية بسمة وهبة، نقلها للرعاية المركزة، مطالبة جمهورها ومحبيها بالدعاء لها.

وقالت الصفحة الرسمية للإعلامية بسمة وهبة: بطلب من كل جمهور ومحبي الإعلامية بسمة وهبة الدعاء لها بالشفاء العاجل .. فضلا وليس أمرا، حيث نقلت للرعاية المركزة.

وكانت قد ذكرت صفحة "بسمة" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه تم نقل بسمة إلى المستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية طارئة أثناء الفاصل، حيث يتم إجراء الفحوصات الطبية لها بعد نقلها إلى المستشفى، فيما طالب الأدمن بالدعاء لها وقال: ربنا يطمنا عليها.

واعتذرت الصفحة الرسمية لجمهور الإعلامية بسمة وهبة عن عدم استكمال حلقة الأربعاء من برنامج "90 دقيقة" نظرًا لتعرضها لأزمة صحية طارئة أثناء الفاصل.

وأعلنت قناة المحور، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عدم استكمال حلقة الأربعاء الماضي من برنامج 90 دقيقة بسبب تعرض مقدمتها بسمة وهبة لأزمة صحية طارئة.

وتقدم الإعلامية بسمة وهبة البرنامج من الساعة الثامنة حتى العاشرة مساءً من الأحد إلى الأربعاء، من كل أسبوع.

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