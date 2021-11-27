يحمل الخير للجميع دون النظر للدين.. أديبة قبطية تؤلف كتابا عن شيخ الأزهر: إمام المصريين

كتب- محمود مصطفى:

وقعت الشاعرة مريم توفيق، السبت، كتابها "إمام لكل المصريين"، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، ويرصد شخصية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

ومريم توفيق هي أديبة قبطية، عضو اتحاد الكتاب، ولها أكثر من مؤلف، والتقت بابا الفاتيكان العام الماضي.

وقالت مريم توفيق:"إن ‏ما حملني على تأليف كتاب عن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، هو أنه شخص ‏منصف وملهم، فهو إمام لكل المصريين وليس للأزهر فحسب، ويهتم بكل ما يهم الإنسانية، ‏ويمد يده بالسلام ويحمل الخير للجميع دون النظر إلى دينهم، ما يؤكد على حكمته وعلمه ‏ورصانته.".

من جانبه أوضح الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، أننا ‏اليوم نسجل ‏ملحمة وطنية وشعبية تؤكد على ترابط وقوة انسجام الشعب المصري، مؤكدًا أن ‏الأزهر الشريف رمز للإعتدال والوسطية وهو ما جذب إليه الأنظار وجعله مؤسسة عالمية، مبينًا ‏أن مصر حرصت ‏على الاهتمام بتعزيز القيم وترسيخها وعلى رأسها قيم المواطنة دون النظر ‏إلى اللون أو الجنس ‏أو الدين في تحقيق معنى الوطنية، موضحًا أن نتاج ترسيخ هذه القيم ‏أدى إلى قوة ترابط ‏المصريين وصعوبة إحداث الوقيعة بينهم.‏

ومن جانبها بينّت الدكتورة نهلة الصعيدي، رئيس مركز تطوير الوافدين، أن الكاتبة نجحت في ‏رسم شخصية ‏الإمام الطيب بأسلوب متميز، موضحة أن أهمية الكتاب تبدو في جوانب عديدة فهو ‏يدعو للسلام ‏الفكري وللمحبة وترسيخ قيم المواطنة، مؤكدة أننا اليوم في عرس وطني من الدرجة ‏الأولى، يوم ‏اجتمع فيه كل أطياف الشعب من مسلمين ومسيحيين لنضرب أعظم الأمثلة في قوة ‏الشعب ‏المصري وترابطه. ‏

ومن جانبه قال الشيخ أيمن عبدالغني، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، إننا التقينا اليوم على مائدة ‏الحب حول عَلَم ‏من أعلام الأمة وشيخ شيوخها، حيث نحتفي بكتاب جمع بين دفتيه ترجمة دقيقة ‏للإمام العَلَم ‏فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ذاك الإمام الذي شاءت أقدار الله ‏أن يكون ‏حائط صد لكل محاولات ‏أصحاب ‏الأفكار المنحرفة من التسلل نحو الأزهر ومناهجه، مؤكدًا أن الإمام الأكبر يحمل على ‏عاتقه ‏رسالة التجديد، ليصل خطاب التكليف للمسلمين سليمًا صحيحًا.‏