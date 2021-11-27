وكيل الحج السعودي لمصراوي: مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل العمرة للمصريين

كتب- يوسف عفيفي:

كشف المهندس هشام سعيد وكيل وزارة الحج والعمرة السعودية المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين، أن وزارة الحج السعودية تعقد مؤتمراً صحفياً، غدًا الأحد، لإعلان تفاصيل العمرة.

يأتي ذلك عقب قرار المملكة العربية السعودية بفتح الطيران المباشر لمصر ابتداءً من الساعة الواحدة صباح يوم الأربعاء الموافق (1) ديسمبر 2021.

وقال سعيد في تصريح خاص لمصراوي: "بكرة بإذن الله حاطلع في المؤتمر الصحفي أوضح التفاصيل، وهيكون مفاجآت سارة إن شاء الله للمصريين من غد"

وتابع وكيل وزارة الحج والعمرة السعودي: "بكرة التفاصيل الكاملة بشأن العمرة، وتفاصيل قدوم اخواننا المصريين من ١ ديسمبر باذن الله لو حابين.. ما حنننطر إلى 2022".

وكانت وزارة الداخلية السعودية، أعلنت الخميس الماضي، السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من (6) دول دون الحاجة إلى قضاء (14) يومًا خارجها مع تطبيق الحجر الصحي المؤسسي لمدة (5) أيام، وذلك اعتباراً من الساعة الواحدة صباح يوم الأربعاء الموافق 01 / 12 / 2021م.

وتقرر السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من الدول الآتية دون الحاجة إلى قضاء 14 يوما خارجها قبل الدخول، وجاءت قائمة الدول لتشمل: (مصر - إندونيسيا - البرازيل - باكستان - فيتنام - الهند).

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