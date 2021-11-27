بالصور.. مطار أبو سمبل ينفذ تجربة طوارئ جزئية لانفجار إطار طائرة أثناء هبوطها

كتب- محمد عبيد:

نفذ مطار أبو سمبل تجربة طوارئ جزئية لسيناريو "انفجار إطار طائرة فور الهبوط"، ما أدى إلى عدم السيطرة عليها وانحرافها عن الممر وصولًا للمنطقة الرملية، ما أدى إلى نشوب حريق نتيجة احتكاك إطار الطائرة المنفجر، وحدوث أضرار شديدة في جسم الطائرة، وأطلق برج المراقبة سرينة الإنذار، وإبلاغ مركز الإطفاء ومركز عمليات المطار، وتوجيه كافة العناصر المشاركة في السيطرة على الحدث، ورفع حالة الطوارئ، كما قام قائد فريق الإنقاذ والإطفاء بتوجيه السيارات إلى موقع الحدث، وبدء عمل إخلاء للركاب حفاظا على أرواح الركا .

جاءت التجربة في إطار التزام الشركة المصرية للمطارات بتنفيذ تشريعات المنظمة الدولية للطيران المدني (الايكاو)، وسلطة الطيران المدنى، ومن منطلق التدريب المستمر على إدارة الأزمات للمطارات المصرية، وزيادة المقدرة على مواجهة الأحداث الطارئة بكفاءة.

وأكد الطيار أحمد منصور رئيس الشركة المصرية للمطارات، أن التدريب المستمر يعمل على زيادة مقدرة المطار على مواجهة الأزمات والسيطرة عليها بسرعة وإتقان، للحفاظ على أكبر هدف وهو الحفاظ على الأرواح والممتلكات وعلى جميع المطارات المصرية ضمن قواعد المنظمة العالمية للطيران المدني "الإيكاو" وتعليمات سلطة الطيران المدني المصرية، والتي تفرض إعداد تنفيذ تدريب طوارئ شامل متسع النطاق لتدريب الجهات العاملة في المطار ومجابهة الأزمات والطوارئ التي قد تطرأ.