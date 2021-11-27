بناء جيل لا تحطيمه.. عضو "تعليم النواب" يكشف رسالته لوزير التعليم غدًا

كتب- مصراوي:

قال النائب طارق الطويل، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إنه جاهز بملف عن مناهج 4 ابتدائي لوزير التعليم الدكتور طارق شوقي، غدًا، خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم له بشأن صعوبة هذه المناهج.

ومن المقرر أن تناقش لجنة التعليم بمجلس النواب برئاسة النائب سامي هاشم، غدًا الأحد، خلال اجتماع اللجنة، عددًا من طلبات الإحاطة تقدم بها عدد من النواب في شأن صعوبة منهج 4 ابتدائي.

وأضاف الطويل، لمصراوي، أن اللجنة على أتم الاستعداد لمناقشة طلبات الإحاطة التي تقدم بها النواب، متوقعًا حضور الوزير غدًا؛ نظرًا لكثرة طلبات الإحاطة وإصرار النواب على الاستماع إلى وجهة نظر الوزير في هذا الشأن بالأدلة، معربًا عن تقديره واحترامه مجهود الوزير في هذا القطاع؛ ولكن يجب أيضًا النظر إلى شكاوى المواطنين.

وأشار عضو لجنة التعليم بمجلس النواب إلى أنه وبحكم مجاله التعليمي تحتوي مناهج 4 ابتدائي على صعوبة ربما لم يتعود عليها طلاب هذه المرحلة، موضحًا أن هناك صعوبة حقيقية في مادة الرياضيات وتم تجهيز ملف بها سيتم عرضه على الوزير غدًا.

ولفت الطويل إلى أن مادة الرياضيات تحتاج إلى دراستها 60 ساعة في الوقت الذي يخصص لها 30 فقط؛ مما يشكل عقبة كبيرة أمام فهم الطلاب، خصوصًا أنهم كانوا في إجازة كبيرة منذ جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن مادة العلوم مثار الجدل أيضًا وينطبق عليها نفس الأمر بشأن مدة الدراسة.

ونوه الطويل بأن هناك مشكلة كبيرة، وهذه تخص الوزارة في المقام الأول إذا كانت هناك مشكلة مشتركة في شأن المنهج على حد وجهة نظر وزير التعليم مع كامل الاحترام، موضحًا أن المشكلة تتمثل في المدرس القائم بعملية التعليم نفسه؛ حيث إنه غير مدرب على تدريس المناهج بطريقة تسهل على الطلاب.

وطالب عضو لجنة التعليم بمجلس النواب بضرورة القيام بدورات تدريبية للمعلمين تتواكب مع التحديث الذي تقوم به الوزارة في قطاع المناهج، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها من الخبراء وكذلك مراكز الأبحاث ما يجعلها تستطيع أن تقوم بهذا الدور.

وناشد عضو لجنة التعليم الوزير بضرورة الاستماع إلى وجهات نظر النواب بحكم أنهم يتحدثون بلسان المواطن، مؤكدًا أنه يؤكد للوزير أنه الجميع معه في شأن التحديث ويقدر دوره في هذا الأمر، مشددًا على ضرورة أن يكون الهدف من هذا التحديث هو بناء جيل جديد في مصر وليس تحطيمه تحت ذريعة أنها تكنولوجيا التعليم.

ويخوض عدد من أعضاء مجلس النواب غدًا الأحد "معركة برلمانية" مع الحكومة وتحديدًا وزارة التربية والتعليم، بشأن منهج 4 ابتدائي عقب الشكاوى التي تقدم بها أولياء الأمور إلى النواب.

وتشهد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، غدًا الأحد، مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بشأن صعوبة منهج 4 ابتدائي والشكاوى المتكررة من أولياء الأمور بشأنها.

وكشف عضو مجلس النواب النائب الدكتور فريدي البياضي، في تصريح أدلى به إلى "مصراوي"، أنه جهز ملفًّا خاصًّا بالأزمة وسيقوم بمناقشته مع وزير التربية والتعليم حال حضوره جلسة اللجنة.

وقال البياضي إن التعليم هو شغله الشاغل؛ إيمانًا منه بأن التعليم هو أساس تقدم الأمم، ودون تعليم جيد لن يكون هناك أي تقدم أو رقي للدول والأمم.

وكان البياضي قد تقدم أيضًا بعدد من طلبات الإحاطة لوزير التربية والتعليم بشأن العملية التعليمية بشكل عام وصعوبة منهج 4 ابتدائي بشكل خاص.

وتقدمت النائبة مي غيث، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور طارق شوقي بشأن سوء منهج الصف الرابع الابتدائي.