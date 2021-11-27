هدية الرئيس.. السيسي يتكفل بتجهيز صاحبة الصوت النوبي الجميل بالكامل

كتب- يوسف عفيفي:

تكفل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بجهاز عروسة غرب أسوان، ذات الصوت النوبي الجميل، وبعد دعوتها للرئيس لحضور حفل زفافها أثناء زيارته لتفقد المنازل المتضررة.

وقالت الصفحة الرسمية لـ "حياة كريمة" على فيسبوك، قبل قليل: "عروسة غرب أسوان، ذات الصوت النوبي الجميل، وبعد دعوتها للرئيس عبدالفتاح السيسي لحضور حفل زفافها أثناء زيارته لتفقد المنازل المتضررة في غرب أسوان، قام بالتكفل بتجهيزها جهاز كامل".

يذكر أن عروسة أسوان "ذات الصوت النوبي الجميل"، دعت الرئيس عبدالفتاح السيسي لحضور حفل زفافها أثناء زيارته لتفقد المنازل المتضررة في غرب أسوان، وعلى الفور تكفل الرئيس بتجهيزها جهازًا كاملًا.​