كتب- محمد نصار:

أظهرت بيانات منظمة الصحة العالمية بشأن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في دولة جنوب أفريقيا وجود 2828 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

كانت أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن ظهور متحور جديد من فيروس كورونا في عدد من الدول الأفريقية، ومنها جنوب أفريقيا، أطلقت عليه اسم أوميكرون، وطالبت بضرورة الحذر منه.

وبينت بيانات المنظمة حول دولة جنوب أفريقيا، وفق آخر تحديث لها، اليوم السبت 27 نوفمبر 2021، أن عدد حالات الإصابة التراكمية المؤكدة بلغ 2,955,328 حالة، كما أن نسبة الحالات المؤكدة من الإجمالي في الإقليم الأفريقي لمنظمة الصحة العالمية تبلغ 47.84٪.

وبلغ متوسط عدد حالات الإصابة خلال آخر 7 أيام نحو 3572 حالات، كما أظهرت البيانات الموجودة لدى المنظمة أن نسبة التغير في عدد الحالات خلال الأيام السبعة الماضية (مقارنة بالأيام السبعة السابقة) تبلغ 827٪.

وظهر أيضا بحسب البيانات، أن النسبة المئوية للتغيير في عدد الحالات خلال الأربعة عشر يومًا الماضية (مقارنة بأربعة عشر يومًا سابقة) بلغت 692٪.

وبلغ معدل الهجوم بالنسبة للحالات التراكمية 5212.44 لكل 100 ألف شخص، ومعدل الهجوم في الأيام السبعة الماضية 59.51 لكل 100 ألف شخص، ومعدل الهجوم في الأيام السبعة السابقة (قبل الأيام السبعة الماضية) 30.48 لكل 100000 شخص.​