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توقف عن هذه العادة.. 6 إجراءات من الصحة للوقاية من كورونا

03:38 م السبت 27 نوفمبر 2021
توقف عن هذه العادة.. 6 إجراءات من الصحة للوقاية من كورونا

فيروس كورونا

كتب- محمد نصار:

أعادت وزارة الصحة والسكان التأكيد من جديد على أهمية الالتزام بعدد من الإجراءات الوقائية للحماية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة، في منشور توعوي، اليوم السبت: 6 إرشادات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وجاءت الإجراءات على النحو التالي:

1- تلقي لقاح كورونا.

2- التوقف عن التدخين.

3- تناول الخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات.

4- ارتداء الكمامة.

5- غسل اليدين باستمرار.

6- الابتعاد عن الزحام.

يذكر أن العالم يعايش حالة من الذعر في الوقت الحالي بسبب ظهور متحور جديد لفيروس كورونا في عدد من الدول الأفريقية تحت مسمى "أوميكرون".

وقررت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا في مصر أمس الجمعة وقف الطيران المباشر مع جميع الدول التي سجلت إصابات بهذه السلالة الجديدة.

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