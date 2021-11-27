أوميكرون.. أول طلب إحاطة في البرلمان لمواجهة متحور كورونا الجديد

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب أحمد حتة، عضو مجلس النواب، في أول تحرك برلماني لمواجهة ظهور متحور كورونا الجديد "أوميكرون" ببعض الدول الأفريقية وتحديدًا جنوب إفريقيا، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس الوزراء والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بعمل وزير الصحة والسكان، حول الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها لمواجهة متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون"، وضمان عدم وصوله إلى مصر.

وأكد النائب أن التحور للفيروس ليس شيئاً جديداً، وأنه خلال الفترة الماضية نجحت مصر في مواجهة متحور "دلتا" و"دلتا بلس" وعدم دخولهما أو تفشيهما في مصر؛ ولكنّ هناك مخاوف من سلالة كورونا الجديدة "B.1.1.529" أو ما أطلق عليه متحور "أوميكرون" الذي ظهر في جنوب إفريقيا؛ وهو أكثر قابلية للعدوى وانتشر بشكل سريع في بعض المدن بجنوب إفريقيا، وَفق ما أكدته منظمة الصحة العالمية،

وطالب حتة بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بوصفه القائم بأعمال وزير الصحة، بالحضور إلى مجلس النواب لشرح الإجراءات التي تم اتخاذها من قِبل الحكومة والرد على أية شائعات حول وجود المتحور بمصر أو إصابة مصريين به، مشيدًا بالإجراءات والتدابير التي اتخذتها مصر لمنع متحور فيروس كورونا الجديد، الذي أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية "أوميكرون"؛ ومنها قرار وقف الطيران مع جنوب إفريقيا، بسبب متحور كورونا الجديد "أوميكرون" واتخاذ إجراءات الكشف والمواجهة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بمنافذ الدخول.

ودعا عضو مجلس النواب إلى زيادة الجرعات لتلقي التطعيمات واللقاح المضاد لفيروس كورونا، خلال الفترة المقبلة، وعودة الإجراءات الاحترازية واتخاذ كل السبل لضمان سلامة المواطنين وعدم تفشي الجائحة؛ خصوصاً أن المجلس وافق منذ أيام قليلة على قانون مواجهة الأوبئة والجوائح/ والذي أعطى لرئيس الوزراء الأدوات لمواجهة أي وباء والقرارات للحد منه.

وطالب النائبة برفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية لمصر، للتأكد من خلو القادمين إلى مصر من المتحور الجديد وإجراء الاختبارات اللازمة؛ للكشف عن المتحور أوميكرون.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان أن البيانات والمعلومات الواردة من منظمة الصحة أكدت التزايد السريع لمعدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بجنوب إفريقيا؛ لا سيما في مقاطعة "جاوتينج" وأن الارتفاع في الحالات يعود إلى وجود تحور جديد في فيروس كورونا، وأن المتحور الجديد للفيروس((B.1.1.529 أو"أوميكرون" تم اكتشافه في جنوب أفريقيا وبتسوانا، ويحتوي على عدد كبير من الطفرات التي كانت موجودة في متحورات أخرى؛ مثل "دلتا" أو "دلتا بلس".​