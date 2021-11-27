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الزراعة: تحصين 2.3 مليون حيوان ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع

01:58 م السبت 27 نوفمبر 2021
الزراعة: تحصين 2.3 مليون حيوان ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع

السيد القصير وزير الزراعة

كتب- محمد عبدالناصر:

تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تقريرا من الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت يوم 16 نوفمبر 2021 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأوضح التقرير أنه تم تحصين مليون و181 ألفا و599 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم 631 ألفا و556 رأس أبقار، و371 ألفا و989 رأس جاموس، و158 ألفا و399 رأس أغنام، و19 ألفا و655 رأس ماعز، حتى 24 نوفمبر الحالي.

كما تم تحصين مليون و160 ألفا و393 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم 615 ألفا و75 رأس أبقار، و368 ألفا و906 رأس جاموس، و156 ألفا و299 رأس أغنام، و19 ألفا و655 رأس ماعز، و458 رأس جمال حتى 24 نوفمبر.

وتناشد الهيئة العامة للخدمات البيطرية المربين بالتجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.​

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