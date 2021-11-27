كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد نهارا.

وأضافت الهيئة أن الظاهرة المؤثرة في حالة الطقس عبارة عن الشوائب العالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وتابعت الهيئة: "من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى ٢٩ درجة، والسواحل الشمالية ٢٧ درجة، وشمال الصعيد ٢٩درجة، وجنوب الصعيد ٣٢درجة.

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بعدم الانخداع بارتفاع درجات الحرارة في هذه الفترة، وتخفيف الملابس وخاصة للأطفال وكبار السن لتجنب الإصابة بنزلات البرد.​