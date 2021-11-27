طريق الكباش.. الغرف السياحية: مصر تواصل إبهار العالم

كتب- يوسف عفيفي:

أكد الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن نجاح الدولة المصرية في تنظيم الافتتاح الأسطوري لطريق الكباش بمدينة الأقصر، حمل عدة رسائل قوية من مصر إلى العالم بأثره.

واستعرض الاتحاد في بيان اليوم، أهم هذه الرسائل منها: أن الحدث جاء ليؤكد قوة مصر على مختلف الأصعدة وما تتمتع به من استقرار وأمن وأمان، وأن مصر تسير بخطي ثابتة في طريق بناء الجمهورية الجديدة التي سوف تبهر العالم، وهي جمهورية تليق بحاضر مصر وحضارتها ومستقبلها ومستقبل شعبها العظيم.

وأشاد مجلس إدارة إتحاد الغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف، بالجهود الكبيرة التي بذلتها كافة الأجهزة بالدولة والتعاون الوطني المخلص من الجميع حتى يخرج الإفتتاح بتلك الصورة المبهرة التي جاء عليها والتي تابعها العالم بإعجاب شديد.

ووجه مجلس إدارة الاتحاد، الشكر إلى كل من ساهم بجهد وفكر ودعم ومساندة في الإعداد والتنفيذ لهذا الحدث الأثري المهم الذي يعد واحدا من أهم الأحداث الأثرية في السنوات الأخيرة وجاء استكمالا للحفل العالمي المبهر الذي تم تنفيذه قبل شهور بنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارات ويعد تمهيدا قويا للافتتاح المنتظر للمتحف المصري الكبير لتستمر هدايا مصر الأثرية إلى العالم أجمع، مؤكدا أن مصر تواصل إبهار العالم بتلك الأحداث التي لا مثيل لها دوليا والتي تتماشى مع كون مصر أهم بلد أثري وتاريخي في العالم

كما ووجه اتحاد الغرف السياحية، نيابة عن القطاع السياحي بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي تابع بنفسه كل تفاصيل الإفتتاح منذ بداية التفكير فيه، وحتى خروجه بتلك الصورة التي أرادها الرئيس أن تكون معبرة عن مصر والجمهورية الجديدة أمام العالم كله ووجه بتقديم كافة سبل الدعم لإنجاح الحدث.

كما ووجه الاتحاد، الشكر إلى مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي الذي زار بنفسه منطقة الحدث عدة مرات للاطمئنان على التجهيز للحدث الكبير وتذليل كافة العقبات أمامه، وكذلك كل الوزارات التي ساهمت في تنفيذ الحدث.

وأشاد اتحاد الغرف السياحية، بالجهود التي بذلتها الأجهزة الأمنية والتنفيذية المختلفة لتأمين الحدث وتنظيم وصول الضيوف والمشاركين إلى مكان الإفتتاح، كما ووجه تحية شكر وتقدير خاصة إلى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الذي قاد بإقتدار فريق العمل من الوزارة وخارجها وجميع المشاركين في الإعداد والتنفيذ للحدث وإخراجه بصور ابهرت العالم كله، مؤكدا أن هذا الجهد الذي بذله وزير السياحة والآثار محل تقدير واحترام من القطاع السياحي وكافة فئات الشعب التي سعدت بمتابعة حدث مهم يعبر عن أحترم الشعب المصري لآثاره واعتزازه بتاريخه

واستضافت مدينة الأقصر، مساء الخميس الماضي 25 نوفمبر 2021، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحدث العالمي في إعادة إحياء طريق الكواكب الفرعونية بين معبدي الأقصر والكرنك المعروف بطريق الكباش.