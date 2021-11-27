وزير التموين يكشف إجراءً جديدا بشأن المخابز

كتب- محمد نصار:

التقت الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، اليوم السبت، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ للتعرف على استراتيجية الوزارة ومناقشة التحديات التي تواجهها، وسبل التغلب عليها، وعرض رؤية الحزب على المصيلحي، في ما يتعلق بهموم المواطن في قضايا السلع التموينية وتحديات التوسع في التجارة الداخلية.

وكشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، خلال اللقاء، عن توجه الوزارة نحو التوسع في أنشطة التجارة الداخلية وإنشاء المناطق اللوجستية؛ بما تتميز به من تقليل الأسعار على المواطنين، والتنوع الكبير في السلع.

وأعرب المصيلحي عن حرصه الشديد على خدمة المواطنين وتوصيل الدعم إلى مستحقيه بكل الصور، في إطار التوجيهات الرئاسية في هذا الصدد

وقال المصيلحي بشأن استراتيجية الوزارة في ما يخص التأمين على عمال المخابز، إن هناك تنسيقًا كبيرًا مع وزارة القوى العاملة في هذا الشأن، وبلغ الحصر النهائي للعمال في المخابز على مستوى الجمهورية نحو 75 ألف عامل.

وأشاد وزير التموين، في نهاية اللقاء، بأداء الهيئة البرلمانية للحزب، وحرصها على لقاء الوزراء والمسؤولين للوقوف على الأداء الحكومي، وأنه لأول مرة منذ توليه الوزارة يجد حزبًا يطلب لقاء مع مسؤول حكومي؛ للاستماع إليه.

​