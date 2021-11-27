القوى العاملة: تعيين 2043 شابا والتفتيش على 600 منشأة بالغربية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية 2043 شاباً، في منشآت القطاع الخاص والاستثماري؛ منهم 38 من ذوي الهمم والعزيمة.

يأتي ذلك، حسب بيان اليوم السبت، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل، والذين بلغوا 5620 شاباً، كما تم توفير 470 فرصة عمل.

وقال سعفان إن المديرية استخرجت 1708 تراخيص مزاولة الحرفة، وشهادات قياس مستوى المهارة للعمال المهنيين والحرفيين، وقامت بتخريج 16 متدرجًا في مجال التدرج المهني، وإلحاق 92 بمنشآت القطاع الخاص، وإصدار ترخيص عمل لأجنبي.

وأوضح ياسر عيد وكيل المديرية، من خلال تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال أكتوبر الماضي، أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 600 منشأة (دوري- حملات)، وإعادة التفتيش على 450 منشأة أخرى، وأسفر عن تحرير 50 محضراً، وتلقي 7 شكاوى من خلال بوابة الشكاوى الإلكترونية، تم بحث 5 شكاوى منها، وتبقت شكويان ما زالتا تحت البحث، فضلاً عن بحث 65 شكوى أخرى قدمت ورقيًّا.

وأشار مدير المديرية إلى أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيًّا وصحيًّا، قامت المديرية بصرف 2 منحة مولود بـ4000 جنيه، ومنحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 2000 جنيه، ومنحة وفاة عامل بإجمالي 10 آلاف جنيه، فضلاً عن صرف 6800 جنيه رعاية صحية لـ16 عاملاً من المسجلين بالمديرية.

وفي مجال التدريب المهني، دربت المديرية 38 متدربًا ومتدربة على مهنة التفصيل والحياكة بمراكز التدريب المهني ووحدة التدريب المتنقلة بالمحافظة.

وحول السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش على 663 منشأة وإعادة التفتيش على 688 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 185 محضراً للسلامة والصحة المهنية، وإعطاء مهلة قانونية لـ 568 منشأة لإزالة المخالفات، وبحث 80 شكوى في نفس المجال، وعقد 24 ندوة توعية، وتم التفتيش على 533 منشأة أخرى في مجال تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19).​