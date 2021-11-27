الرعاية الصحية تستعرض عامين من الإنجازات - فيديو

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، "فيديو" يستعرض إنجازات الهيئة خلال عاملين لتوفير الخدمات لمنتفعي التأمين الصحي الشامل.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة اليوم السبت، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن خدماتها الطبية والعلاجية على مدار عامين من الإنجازات لتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظات "بورسعيد والأقصر والإسماعيلية"، وذلك ضمن فعاليات الملتقى السنوي الثاني للهيئة، والمنعقد هذا العام 2021 تحت شعار (فلنبنِ معًا مستقبل صحة مصر)، بمحافظة الإسماعيلية ثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

ويعقد الملتقى السنوي الثاني للهيئة بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، ومحافظي محافظات التأمين الصحي الشامل الجديد، ورؤساء عدد من الهيئات في القطاع الصحي، وممثلي المنظمات الدولية، وعدد من الشخصيات الدولية الصحية الهامة.