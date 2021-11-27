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كتب- محمد عبد الناصر:

تُجهز وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لأضخم طرح لوحدات الإسكان المتنوعة، التي تناسب مختلف شرائح المجتمع، في إطار جهود الوزارة لتوفير مختلف أنواع الوحدات السكنية، وتلبية رغبات المواطنين في تملك الوحدات الخاصة بهم، والتي تتناسب مع شرائح الدخل المختلفة.

ومن ضمن المشروعات التي سيتم طرحها مشروع سكن مصر ودار مصر وجنة، ويتساءل المواطنون عن شروط الحجز والأوراق المطلوبة:

الشروط

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية وشخصاً طبيعيًّا وليس شركة.

- ألا تقل السن عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان.

- لم يسبق للمتقدم أو لأحد أفراد أسرته الحصول على وحدة أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان.

- تكون الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط؛ حيث لا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص للوحدة.

شروط خاصة بمبادرة التمويل العقاري

- الدخل.. ألا يزيد للأعزب على 10 آلاف جنيه والمتزوج على 14 ألف جنيه.

- مدة التمويل 30 سنة بحد أقصى و7 سنوات بحد أدنى.

- عدم الاستفادة من مبادرات التمويل العقاري السابقة.

- يتم سداد 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى.

- أما بالنسبة إلى الوحدات التي يزيد سعرها على 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه، فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.

- كما يتم سداد 40% مقدم حجز لأصحاب المعاشات.

الأوراق المطلوبة

1 - ملء وتوقيع استمارة الحجز الموجودة بكراسة الشروط، ووصل سداد مقدم جدية الحجز.

2- صورة إثبات الشخصية.

3- شهادة بإثبات الدخل الشهري، وتتم اضافة دخل الزوجة إذا كانت تعمل.

4- يتم تقديم مستندات خاصة بالدخل الإضافي؛ سواء أكان عملاً إضافيًّا أم أملاكًا زراعية وعقارات أم أراضي أم معاشًا استثنائيًّا أم أية أوراق تثبت وجود دخل إضافي.

5- بالنسبة إلى أصحاب الأعمال الحرة، يتم تقديم شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين الدخل الشهري أو السنوي، موضحًا بها مهنة المتقدم، بجانب صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية، لأصحاب المهن التجارية والحرفية.

6- صورة من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة.

7 - إيصال مرفق حديث.

خطوات الحجز

يتم التقدم والحجز من خلال الموقع الإلكتروني عبر موقع هيئة المجتمعات العمرانية وبنك التعمير والإسكان؛ حيث يتم سداد مبلغ جدية الحجز عبر بنك التعمير والإسكان، ثم التقديم عبر الموقع خلال الفترة الأولى التي تحددها وزارة الإسكان، ثم تبدأ المرحلة الثانية من الحجز، والتي تشمل الحجز الإلكتروني بالأسبقية.

أماكن الشقق ضمن أضخم طرح

جنة

المشروع الأول، جنة للإسكان الفاخر، يوجد في 8 مدن جديدة؛ هي (6 أكتوبر- الشروق- الشيخ زايد- القاهرة الجديدة- المنصورة الجديدة- المنيا الجديدة- دمياط الجديدة- ملوي الجديدة).

المشروع عبارة عن كمبوند متكامل به كل الخدمات من مناطق تجارية وبوابات أمن وسور خرساني، كما يتم تسليم الوحدات كاملة التشطيب بأعلى جودة.

شقق جنة متوافقة مع مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%؛ لكن بعض أسعار الشقق تتجاوز المليون جنيه و400 ألف، وفي هذه الحالة سيتم التعامل وفقًا لمبادرة التمويل العقارى بفائدة 8% ومدة سداد حتى 25 سنة.

سكن مصر

المشروع الثاني، سكن مصر للإسكان المتوسط؛ حيث توجد الشقق بـ12 مدينة جديدة؛ هي: (أكتوبر الجديدة- حدائق أكتوبر- العبور- القاهرة الجديدة- العلمين الجديدة- المنصورة الجديدة- المنيا الجديدة- بدر- غرب قنا- دمياط الجديدة- الشروق- ناصر "غرب أسيوط").

وحدات سكن مصر جاهزة للتسليم في معظم المدن؛ حيث يتم تسليم الوحدات كاملة التشطيب أيضًا، ويوجد سور شجري حول المشروع ولا يوجد بوابات أمن، لكن يوجد حصة في الأرض من المشروع للحاجزين.

دار مصر

المشروع الثالث، دار مصر للإسكان المتوسط؛ حيث توجد شقق دار مصر بـ8 مدن جديدة (15 مايو- السادات- العاشر من رمضان- حدائق أكتوبر- الشروق- القاهرة الجديدة- بدر- برج العرب الجديدة).

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