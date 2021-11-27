الري: إزالة أكثر من 20 ألف حالة تعد بمساحة تتجاوز 3.7 مليون متر

كتب- محمد عبدالناصر:

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، على أن أجهزة الوزارة تواصل العمل على تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع بأعلى معدلات للتنفيذ مع مراعاة ضبط الجودة.. مشيرا إلى انتهاء الوزارة من تأهيل ترع بأطوال 3359 كم بمختلف المحافظات، وأنه يجري تأهيل ترع بأطوال 4548 كم.

وقال عبدالعاطي، في بيان، السبت، إنه تم أيضا توفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 1917 كم تمهيدا لطرحها للتنفيذ، ليصل إجمالي الأطوال التي شملها المشروع حتى الآن إلى 9824 كم، كما تم طرح أعمال تأهيل مساقي بأطوال 466 كم والانتهاء من تأهيل مساقي بأطوال 32 كم، ويجرى العمل في باقي الأطوال.

وفي مجال إزالة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الري، أوضح وزير الري أنه تم حتى الآن إزالة أكثر من 20 ألف حالة تعد بمساحة تتجاوز 7ر3 مليون متر مربع في إطار الحملات الموسعة للإزالات الجارية حاليا.

وأشار إلى أن الإزالات تتم بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة الاستخدامات.

وتتواصل أعمال الإزالات لمخالفات الردم بالمجرى المائي لنهر النيل وللمباني المقامة بالمخالفة داخل المنطقة المحظورة لنهر النيل بمختلف المحافظات، حيث تم تنفيذ 20 قرار إزالة بمساحة 3650م عبارة عن مبان بقرية كفرالجزيرة بمركز ناصر بمحافظة بني سويف، وتنفيذ 21 قرار إزالة بناحية القرامنة والضباعنة بمحافظة بني سويف بمساحة 3100م عبارة عن مخالفات مبان بالبلوك الأبيض وإشغالات، وقراري ردم بمساحة 800م.

كما تم تنفيذ 24 قرار إزالة منها 22 قرار ردم بأتربة ومخلفات مبان بمسطح 6211م، وقراري إزالة لمبان مخالفة عبارة عن غرف من البلوك الأبيض بمساحة 230م بناحية نزلة عبد اللاه بمركز أسيوط بالتنسيق مع قوات الشرطة وفي وجود مسئولي مجلس مدينة مركز أسيوط، وباستخدام معدات الإدارة العامة لحماية وتطوير نهر النيل بأسيوط وتحت إشراف مهندسي وفنيي الإدارة، وتنفيذ 11 قرار إزالة منها 6 قرارات عبارة عن مبان وأحواش وأسوار من البلوك الأبيض بمساحة 580م، و5 قرارات ردم بناحية النخيلة بمركز أبوتيج بمحافظة أسيوط بالتنسيق مع قوات الشرطة وفي وجود مسئولى مجلس مدينة أبوتيج.

وتم أيضا تنفيذ 12 قرار إزالة بقرية ميت بدر خميس بمركز المنصورة بالدقهلية عبارة عن حالات ردم وحالات أخرى متنوعة بمساحة 1911م، وتنفيذ 19 قرار إزالة بمساحة 990م عبارة عن أعمال ردم وحالات أخرى متنوعة بمركز زفتى بمحافظة الغربية بالتنسيق مع شرطة مركز زفتى.​