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مناهج 4 ابتدائي.. البرلمان يستدعي طارق شوقي غدا

11:14 ص السبت 27 نوفمبر 2021
مناهج 4 ابتدائي.. البرلمان يستدعي طارق شوقي غدا

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، إن البرلمان يستدعي الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، غدا الأحد لمساءلته عن المناهج الجديدة للصف الرابع الابتدائي.

وأكد البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في بيان، على أنه قد تقدم في وقت سابق بطلب إحاطة لاستدعاء الوزير أمام المجلس وقد تحدد غداً الأحد موعد الاستدعاء أمام لجنة التعليم بالمجلس.

وأشار إلى أنه مع تطوير المناهج، وتغيير الأسلوب التقليدي للتعليم، لم يحدث تطوير وظهر جليا في مناهج الصف الرابع ما يعكس انفصالا واضحا من الوزارة عن واقع البيئة التعليمية، وتقصيرا فادحا في إعداد المدرسين وتغطية العجز المطلوب في أعدادهم، مما يجعل تطبيق المناهج الجديدة شبه مستحيل، ويشكل عبئا على الأهالي والمدرسين والتلاميذ أيضا.

وأضاف البياضي أنه درس مشكلات تطبيق هذه المناهج ولديه تشخيصا لأسباب المشكلة ورؤية للحل سيتقدم بها في مواجهة الوزير غدا الأحد.​

طارق شوقي فريدي البياضي مناهج 4 ابتدائي وزير التربية والتعليم

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