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بعد فتح السفر للسعودية.. توقعات بزيادة الإقبال على شراء التذاكر

11:09 ص السبت 27 نوفمبر 2021
بعد فتح السفر للسعودية.. توقعات بزيادة الإقبال على شراء التذاكر

علم السعودية

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بقطاع الطيران المدني، إنه من المتوقع أن تشهد ‏مكاتب مبيعات شركات الطيران خلال الساعات القادمة إقبالا كبير من الراغبين في السفر السعودية، وذلك لتعديل تذاكر سفرهم إلى مختلف المطارات السعودية بعد القرارات الجديدة باستئناف الرحلات الجوية بشكل كامل بين المطارات المصرية والمطارات السعودية.

‏وأضافت المصادر، لمصراوي، أن مختلف مكاتب المبيعات ومراكز الاتصالات الخاصة بشركات الطيران العاملة ما بين مصر والسعودية، تشهد كثافة في الاتصالات لمعرفة البيانات الجديدة الخاصة بالسفر إلى السعودية ابتداءً من فجر الأربعاء المقبل.

وتابعت المصادر، أن هناك نسبة كبيرة من المسافرين تحمل تذاكر سفر من فترات طويلة بسبب وقف السفر للمصريين إلى السعودية، وسيقوم الركاب بتعديل تذاكر سفرهم خلال الساعات القادمة، ليبدأ إقلاع الرحلات بالمصريين إلى السعودية بعد فترة توقف بسبب جائحة كورونا.

‏وتشهد حركة السفر بين مصر والسعودية خلال الفترة الحالية إقبالا كبيرا من السعوديين على الوصول إلى المطارات المصرية خاصة مطار القاهرة الدولي لقضاء فترة الإجازات بمختلف المدن المصرية خاصة القاهرة وشرم الشيخ.​

السعودية قطاع الطيران المدني شركات الطيران

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