Masrawy logo white

٦ آلاف كرتونة غذائية.. بيت الزكاة يقدم إعانات لإغاثة متضرري سيول أسوان

11:00 ص السبت 27 نوفمبر 2021
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة

كتب- محمود مصطفى:

أطلق بيت الزكاة والصدقات، قافلة مساعدات لأهالي أسوان المتضررين من السيول الأخيرة، وذلك بعد توجيهات عاجلة من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بسرعة إغاثة الأهالي وتقديم إعانات لهم.

ووزعت قافلة بيت الزكاة ٦ آلاف كرتونة بها سلع غذائية على الأسر المتضررة من السيول والتي تسببت في تهدم بيوت الأهالي وإلحاق الضرر بهم .

وتم توزيع المساعدات العاجلة في قرى "كيما حدود وأبوريش، وبهاريف والملقطة". وجزيرة هيسة.

يستمر بيت الزكاة والصدقات في حملة المساعدات خلال الأيام المقبلة، ودرس الباحثين الحالات التي تحتاج إلى مزيد من المساعدة، لتحديد نوع الدعم اللازم لكل أسرة خلال الفترة المقبلة.

ويندرج برنامج إغاثة إنسانية للتدخل في الأزمات والكوارث ببيت الزكاة والصدقات المصري تحت مصرف الفقراء والمساكين ويهدف إلى مد يد العون والمساعدة العاجلة للأفراد والأسر الذين يمرون بأزمة او كارثة، وذلك سعياً من بيت الزكاة في تخفيف آلامهم ومحاولة إيجاد طرق لعلاج ما أصيبوا به.

ويعمل بيت الزكاة والصدقات من خلال برنامج "إغاثة إنسانية" على مساعدة الحالات العاجلة والتي تتطلب التدخل السريع، ورفع المعاناة والتدخل العاجل، سعيا إلى مجتمع قادر اجتياز التحديات، والمساهمة في إتاحة الحياة الكريمة للمستحقين للزكاة.​

بيت الزكاة والصدقات أسوان سيول أسوان أحمد الطيب

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
899

إصابات اليوم

63

وفيات اليوم

741

متعافون اليوم

353923

إجمالي الإصابات

20172

إجمالي الوفيات

294354

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| الحكومة تحسم الجدل بشأن وقف حوافز ومكافآت المعلمين في النظام الجديد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا