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متحور كورونا الجديد.. 6 توجيهات من الصحة العالمية للوقاية

10:16 ص السبت 27 نوفمبر 2021
متحور كورونا الجديد.. 6 توجيهات من الصحة العالمية للوقاية

منظمة الصحة العالمية

كتب- محمد نصار:

وجهت منظمة الصحة العالمية بضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تقي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وحددت المنظمة في منشور توعوي لها منذ ساعات 6 إجراءات وقائية طالبت بتطبيقها جميعها، وهي كما يلي:

1- تلقي اللقاح المضاد لكورونا.

2- الحفاظ على مسافة آمنة مع الآخرين.

3- الحرص على ارتداء الكمامة.

4- تغطية الفم بالكم أو الكوع عن العطس أو السعال.

5- فتح النوافذ.

6- غسل وتنظيف الأيدي.

وظهرت سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد تعرف بمتحور جنوب أفريقيا، أثارت حالة من الذعر بين الدول.

وقررت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، مساء أمس، إيقاف الطيران المباشر من وإلى جنوب أفريقيا، وذلك على خلفية ما أعلنته منظمة الصحة العالمية، بشأن المتحور الجديد لفيروس كورونا، والذي أطلق عليه "أوميكرون"، واعتبرت هذا المتحور من الضروري أخذ الإجراءات الاحتياطية تجاهه. ​

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