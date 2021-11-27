الإشادات الدولية بالاحتفال الأسطوري لافتتاح طريق الكباش تتصدر اهتمامات الصحف

القاهرة- (أ ش أ):

تصدرت الإشادات الدولية بالاحتفال الأسطوري لافتتاح طريق الكباش اهتمامات صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم السبت، بالإضافة إلى استضافة القاهرة حدثين عسكريين مهمين الأسبوع الحالي.

ففي (الأهرام) وتحت عنوان (إشادات دولية بالحفل المبهر لافتتاح طريق الكباش)، ذكرت الصحيفة أن الاحتفال الأسطوري لافتتاح طريق الكباش بالأقصر، الذي شهده الرئيس عبدالفتاح السيسي، أول أمس الخميس، أثار ردود فعل عالمية كبيرة، أشادت بروعة التنظيم والحضارة المصرية القديمة، وأوضحت الصحف ووكالات الأنباء أن‫ مصر نجحت في لفت أنظار العالم إليها بحفل "مبهر" ‬مزج بين المؤثرات التكنولوجية الحديثة وعبق التاريخ القديم، لتعيد افتتاح الطريق الأثري.

وذكرت الصفحة الرسمية لسفارة الولايات المتحدة في القاهرة على "فيسبوك"، عقب الحفل، "نحيي منظمي احتفالية الأقصر، هذا الحدث الرائع في أحد أهم المواقع الحضارية العريقة في العالم، تفخر الولايات المتحدة بشراكتها مع مصر للحفاظ على مواقع التراث العالمي وحمايتها للأجيال الحالية والمستقبلية، واستثمار أكثر من 100 مليون دولار أمريكي، وتوفير وظائف حيوية لقطاع السياحة في البلاد".

وعبر المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لويس ميجيل بوينو عن إعجابه بالاحتفالية، حيث غرد عبر حسابه على "تويتر": "أتابع مثل الكثيرين حول العالم حفل افتتاح ‎طريق الكباش الجديد، ألف مبروك لأم الدنيا ‎مصر"، فيما ذكرت صحيفة (تايمز) البريطانية أن "الحفل نافس مواكب الفراعنة منذ أكثر من 3500 عام".

وفي سياق متصل، أوضحت صحيفة (المصري اليوم) تحت عنوان (طوابع بريد تذكارية تخليدا لاحتفالية طريق الكباش) أن الهيئة القومية للبريد أصدرت مجموعة طوابع بريد تذكارية بتقنية (QR Code)؛ لمشاركة وزارة السياحة والآثار في توثيق حدث افتتاح طريق الكباش بمدينة الأقصر، وتخليد تلك المناسبة المهمة.

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن إصدار مجموعة الطوابع التذكارية لتوثيق الافتتاح يأتي في إطار الدور الحيوي للبريد المصري في تخليد المناسبات والأحداث الوطنية العظيمة، وفي ضوء تضافر الجهود لتوثيق هذا الحدث العالمي البارز.

وقال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن هذا الحدث يستهدف الترويج للأقصر كمنتجع سياحي متكامل في ضوء الجهود المبذولة لتنشيط السياحة وإبراز مقومات مصر السياحية.

من جانبه، قال الدكتور شريف فاروق رئيس هيئة البريد، إن افتتاح طريق الكباش حدث تاريخي انتظره العالم أجمع، وذلك لمشاهدة الاحتفالات التي كان يقوم بها قدماء المصريين منذ أكثر من 5 آلاف عام في قلب طريق الكباش الفرعوني، والتي كانت تتم بصفة دورية كل عام على أرض الأقصر، ويتم خلالها تنصيب الملوك أو الاحتفال بالمناسبات المهمة؛ لذا بادرت الهيئة القومية للبريد بالمشاركة في هذا الحدث وتوثيقه عبر إصدار مجموعة طوابع بريد تذكارية مزودة بتقنية (QR Code) ليتمكن هواة الطوابع والمتابعون من الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بالطابع والمناسبة التي تم إصداره فيها، عبر ربط الطابع بشبكة الإنترنت، وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة التي يشهدها البريد المصري حاليا، إذ تهدف إلى تطبيق التحول الرقمي في جميع الإدارات والقطاعات والخدمات التي يقدمها.

وفي الشأن المحلي، ذكرت صحيفة (أخبار اليوم) تحت عنوان (القاهرة تستضيف حدثين عسكريين مهمين الأسبوع الحالي)، أن القاهرة تشهد هذا الأسبوع حدثين عسكريين مهمين، حيث يعقد غدا المنتدى الدولي الأول للقوات الجوية بمشاركة أكثر من 60 دولة، فيما ينطلق بعد غد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية (إيديكس 2021 )، ويأتي الحدثان في إطار حرص القوات المسلحة على تنظيم كبرى الفعاليات العسكرية على أرض مصر.

وأضافت الصحيفة أن أكثر من 400 شركة من 42 دولة تشارك في المعرض، ويقام بمركز القاهرة للمؤتمرات والمعارض الدولية، كما تشارك فيه كبرى الشركات المصرية العاملة في مجال الصناعات الدفاعية والتكنولوجيات والأنظمة الدفاعية، ويضم المعرض 21 جناحا دوليا، ومن المتوقع أن يحضره نحو 30 ألف زائر من المهتمين بمجالات التسليح والصناعات الدفاعية، ويضم الجناح المصري أحدث ما توصل إليه الإنتاج العسكري من تكنولوجيات متنوعة.

وأشارت إلى أنه من المقرر أن تجرى على هامش المعرض العديد من اللقاءات التي تستهدف تعزيز التعاون العسكري بين مصر ومبعوثي الدول المشاركة، بجانب بحث آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وسبل مكافحة الإرهاب.

ولفتت إلى أن منتدى القوات الجوية يشهد، غدا، حضورا لافتا من قبل كبار قادة القوات الجوية المصرية بجانب خبراء عسكريين ورواد تكنولوجيا في هذا المجال ووفود رفيعة المستوى من الدول الشقيقة والصديقة.

وأوضحت (أخبار اليوم) أن المنتدى يعتبر فرصة كبيرة للتأكيد على امتلاك مصر قوات جوية متطورة ومحترفة بالمنطقة.

ونقلت الصحيفة عن الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية تأكيده أهمية استضافة مصر لهذا الحدث، قائلا إنه يمثل منصة رئيسية للقوات الجوية المصرية؛ لمناقشة الاستراتيجيات الضرورية لاستمرار تمكين مصر كمحور بارز في مجال الدفاع العسكري بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والبحر المتوسط.

وذكرت الصحيفة أن المنتدى يهدف إلى تعزيز الحوار الاستراتيجي بين القوات الجوية الأقوى والأكبر في العالم؛ لصياغة استراتيجيات فعالة ومستدامة ووضع الرؤى والتصورات؛ لمواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية في العالم.

وعلى الصعيد الاقتصادي، ذكرت صحيفة (الجمهورية) تحت عنوان (قناة السويس تتحدث عن نفسها) أن هيئة قناة السويس أعلنت عبور 964 ألف مركبة عبر أنفاق 3 يوليو أسفل قناة السويس منذ افتتاحها قبل عامين، منها 414 ألف مركبة للنقل الثقيل، 252 ألف مركبة ربع نقل، 257 ألف سيارة ملاكي، 29 ألفا من سيارات النقل الخفيف، و12 ألفا من الأنواع المختلفة الأخرى للمركبات.

وأشارت هيئة القناة - في بيان - إلى تزايد أعداد المركبات المختلفة لاسيما بعد قرار الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس بتشغيل النفق بكامل طاقته على مدار الـ 24 ساعة يوميا باستثناء 3 أيام (السبت والأحد والإثنين) يتم فيها تشغيل النفق لمدة 18 ساعة فقط.

وأوضحت أن ساعات التوقف من الساعة الثانية صباحا وحتى الثامنة صباحا يتم استغلالها؛ لإجراء أعمال الصيانة الدورية سعيا نحو الحفاظ على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأضاف البيان ان أنفاق بورسعيد 3 يوليو تحظى بأهمية خاصة كونها محور العبور الأساسي والاستراتيجي لنقل الحاويات من وإلى ميناء شرق بورسعيد، حيث تمثل سيارات النقل الثقيل 43% من إجمالي المركبات العابرة منذ افتتاحها وحتى الآن.​