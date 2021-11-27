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منتدى القاهرة للتغير المناخي يعقد ورشة "الصحافة البيئية والطريق إلى COP27"

06:30 ص السبت 27 نوفمبر 2021
منتدى القاهرة للتغير المناخي يعقد ورشة "الصحافة البيئية والطريق إلى COP27"

السفارة الألمانية

يعقد منتدى القاهرة للتغير المناخي، اليوم السبت، تحت رعاية السفارة الألمانية، بالتعاون مع صحيفة الأهرام، ورشة عمل تحت عنون (الصحافة البيئية في مصر والطريق إلى COP27)؛ لرفع الوعي حول قضايا التغير المناخي في مصر بكل وسائل الإعلام المصرية.

ودعا منتدى القاهرة للتغير المناخي، الخبراء من مصر وألمانيا في مجالات التغير المناخي والصحافة البيئية؛ للتحدث إلى الصحفيين البيئيين والعلميين في مصر؛ للمشاركة في الورشة التي تستمر لمدة يوم واحد.

ويعمل منتدى القاهرة للتغير المناخي منذ انطلاقه في عام 2011 كملتقى للخبراء من مصر وألمانيا في مجالات التغير المناخي واستراتيجيات الطاقة المتجددة وعلوم المناخ جنبًا إلى جنب مع صناع القرار والمجتمع المدني ومجتمع ريادة الأعمال؛ لتبادل الآراء وترسيخ التواصل والتعاون.​

السفارة الألمانية منتدى القاهرة للتغير المناخي ورشة عمل صحيفة الأهرام

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