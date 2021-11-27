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"مركز القلب بسوهاج" على مائدة صحة النواب الاثنين المقبل

06:00 ص السبت 27 نوفمبر 2021
"مركز القلب بسوهاج" على مائدة صحة النواب الاثنين المقبل

النائب مصطفى سالم

​كشف النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة نائب طهطا وطما وجهينة بسوهاج أن لجنة الصحة ستناقش خلال اجتماعها الاثنين المقبل، برئاسة الدكتور أشرف حاتم طلب الإحاطة المقدم منه ضد وزير الصحة.

وقدم سالم طلب الإحاطة بسبب وقف دخول الحالات المستحقة للحجز بالأقسام الداخلي على نفقة الدولة بمركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج، بعد رفض المجالس الطبية التعامل مع ذلك إلا في الحالات المستحقة للعناية المركزة فقط، ما سيؤدي إلى تكبد المرضى عناء دفع مصاريف أقامتهم الداخلية عند تلقي العلاج والخدمة الطبية بمركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج.

وطالب سالم وزير الصحة بطلب الإحاطة المقدم منة بسرعة اتخاذ القرار المناسب والحل حتى يتثنى عمل تغطية علاجية ملائمة لأهالي سوهاج من مرضى القلب.

وأشار سالم بطلبة إلى أهمية مركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج فى استيعاب هذة الحالات المرضية باعتبارها المركز المتخصص الوحيد فى سوهاج و يقدم خدماتة لقطاع كبير من مرضى القلب فى محافظات الصعيد فحسب وليست سوهاج فقط

مركز القلب سوهاج لجنة الصحة مجلس النواب وزير الصحة

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