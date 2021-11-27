​​فنانون عالميون يقدمون أوبرا "كارمن" في مكتبة الإسكندرية

قدمت مجموعة من الفنانين العالميين مساء اليوم الجمعة، عرض أوبرا كارمن بمكتبة الإسكندرية وسط حضور جماهيري كبير في أولى ليالي عرضه بعروس البحر المتوسط "الإسكندرية".

واحتضنت مكتبة الاسكندرية "المركز الحضاري العالمي" بحضور الملحق الثقافي الألماني فيلكس هالا عرض أوبرا "كارمن" الذي يٌعد عملًا فنيًا ضخمًا للمؤلف الفرنسي جورج بيزيه يقدَّم في شكله المسرحي لجمهور الإسكندرية بالتعاون مع معهد جوته بالاسكندرية في ليلتين فنيتين تختتمان غدًا السبت.

وشهدت قاعة المسرح الكبير في المكتبة إقبالا من جمهور الإسكندرية من عاشقي الفن الأوبرالي والفنون المسرحية.

ويهدف عرض "أوبرا كارمن" إلى دمج فنانين محترفين عالميين من عدة دول منها: مصر وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية في الأدوار الأساسية مع شباب الإسكندرية من دارسي الغناء الأوبرالي في الأدوار الثانوية والكورال في عمل فني ضخم يقدَّم لأول مرة منذ عقود طويلة كاملًا في شكله المسرحي لجمهور الإسكندرية.

يخرج العرض الفنان الألماني مانويل شميت، وصمم أزياء العرض برنهارد زيجل، وقامت بتدريب كورال الأطفال ميري بانوب، وقامت بتدريب الكورال دنيا أكرم، وتقوم بدور كارمن كورينا شول، وشارك الفنان المصري العالمي رجاءالدين أحمد والسوبرانو المصرية دينا إسكندر، والفنان الأمريكي براين بويس، وقدَّم العرض تحت قيادة المايسترو ناير ناجي.

تحكي مسرحية "أوبرا كارمن" عن وقوع الشرطي دون جوزي في حب فتاة غجرية، "كارمن" تحاول إغواء الرجال ومن بينهم الشرطي وتحاول جعله ينسى حبيية الطفولة والتخلي عن وجباته العسكرية، وتعود شهرة مسرحية أوبرا كارمن لتناولها حكايات الطبقة العمالية لأول مرة في أوبرا فرنسا.

وقال المايسترو ناير ناجي مدير أوركسترا مكتبة الإسكندرية إن عرض أوبرا كارمن عمل فني مهم ومتميز يجمع فنانين متميزين بالتعاون مع معهد جوته الألماني.

وأضاف أن الإعلان عن عرض أوبرا كارمن حقق حراك من الجمهور ورد فعل من خلال بيع التذاكر، وأنه يتوقع أن يكون الحضور كامل العدد، وأنه قد لاحظ ذلك من خلال السوشيال ميديا وأسئلة الجمهور، وتابع أن العرض سيغير وجهة نظر الجمهور عن الأوبرا حتى إن لم يشاهدها من قبل لأنه سيشاهد عرض حي وغني أمامه.