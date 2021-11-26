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​البابا تواضروس يكرم خريجي المعهد المسكوني للشرق الأوسط

10:36 م الجمعة 26 نوفمبر 2021
​البابا تواضروس يكرم خريجي المعهد المسكوني للشرق الأوسط

البابا تواضروس الثاني

كتب- مينا غالي:

كرّم البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الجمعة، دفعة جديدة من خريجي المعهد المسكوني للشرق الأوسط التابع لمجلس كنائس الشرق الأوسط والاتحاد العالمي المسيحي للطلبة.

حضر الاحتفالية عددٌ من أعضاء هيئة التدريس بالمعهد وقياداته وممثلو مجلس كنائس الشرق الأوسط، والاتحاد العالمي المسيحي للطلبة.

وألقى البابا تواضروس كلمة مناسبة، هنأ خلالها الخريجين. كما ألقى بعض الحضور كلمات، إلى جانب كلمة لأحد الخريجين، واختتم اللقاء بتكريم الخريجين بيد قداسة البابا وتم التقاط الصور التذكارية مع قداسته.

كان البابا تواضروس الثاني شهد صباح اليوم احتفالية "نحن قادرون" والتى نظمها المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي برئاسة الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة، في إطار برتوكول التعاون بين المركز وجامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

البابا تواضروس الثاني المعهد المسكوني للشرق الأوسط كنائس الشرق الأوسط

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