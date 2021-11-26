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الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 6 أيام والظاهرة المسيطرة

10:36 م الجمعة 26 نوفمبر 2021
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 6 أيام والظاهرة المسيطرة

حالة الطقس

كتب– أسامة علي:
قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس الأسبوع المقبل يشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً على كافة الأنحاء.
وأكدت الهيئة أنه اعتبارًا من يوم الثلاثاء 30 نوفمبر، تشهد البلاد انخفاضًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.
وجاءت حالة الطقس، بداية من الأسبوع المقبل على النحو التالي:
- من يوم السبت 27 نوفمبر إلى الاثنين 29 نوفمبر:
شبورة مائية من الخامسة إلى السابعة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
وجود شوائب عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.
- من يوم الثلاثاء 30 نوفمبر إلى الخميس 2 ديسمبر المقبل:
شبورة مائية من الخامسة إلى السابعة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
وينشر "مصراوي" بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع المقبل على النحو التالي:
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حالة الطقس درجات الحرارة الطقس في أسبوع الأرصاد

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