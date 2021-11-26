متحور كورونا الجديد.. تفاصيل 24 ساعة رعب عاشها العالم بسبب "أوميكرون"

كتب- أحمد جمعة:

في 24 ساعة ضربت أخبار المتحور الجديد لفيروس كورونا "بي ون ون 529" العالم، ليدخل في لحظات رعب جديدة. المتحور أطلق عليه في البداية "بتسوانا" لكونه ظهر في دولة بتسوانا، قبل أن يظهر مرة أخرى في جنوب أفريقيا. أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية "أوميكرون" وقالت في اجتماع طارئ إنه حقق قفزة كبيرة في التطور "أكثر بكثير من التي توقعناها".

البروفيسور توليو دي أوليفيرا، مدير مركز الاستجابة الوبائية والابتكار في جنوب أفريقيا، قال في مؤتمر صحفي عاجل: "للأسف.. اكتشفنا متحور جديد مثير للقلق في جنوب أفريقيا"، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.

من ناحية أخرى، علقت وزارة الصحة المصرية على المتحور الجديد، الذي أدى لانخفاض جماعي في أسواق المال الأوروبية وفي الولايات المتحدة واليابان، بالإضافة إلى تأثيره على أسعار النفط، قائلة إنها تتابع الأمر عن كثب، خاصة في ظل ما قاله أحد العلماء عبر موقع "تويتر" إن أول حالة رصدت بالمتحور الجديد، كانت في مصر، قبل أن تسافر إلى بلجيكا.

في التقرير التالي ننشر أبرز ما نعرفه عن المتحور الجديد الذي أدخل العالم في ساعات من الرعب..

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