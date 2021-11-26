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بالصور.. وصول مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب إلى مطار القاهرة

09:54 م الجمعة 26 نوفمبر 2021
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كتب- محمد عبيد:

وصل مساء اليوم الجمعة، مصمم الأزياء العالمي "إيلي صعب"، إلى مطار القاهرة الدولي في زيارة ‏تستغرق عدة أيام يقدم خلالها عرض أزياء الأحد المقبل في قصر عابدين، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار، في إطار خطتها بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن صعب وصل مع أسرته على متن طائرة خاصة، ‏وتم استقبالهم في صالة 4 ‏والمخصصة للطائرات الخاصة، وكانت في الاستقبال نسرين عثمانلي، مديرة مكاتب الهيئة في المطار، ‏وتم الإشراف على إنهاء إجراءات وصول صعب وأسرته، وتقديم هدايا تذكارية حتى خرج من المطار إلى أماكن إقامتهم في القاهرة.

إيلي صعب مطار القاهرة مصمم الأزياء

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