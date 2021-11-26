(مصراوي):

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار، تشديد إجراءات التي تسمح بدخول المسافرين القادمين من دول يشتبه في وجود متحور فيروس كورونا المستجد "نو" بها.

وأضاف -خلال مداخلة هاتفية مع برنامج (مصر جديدة) الذي يقدمه ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات على قناة (اي تي سي) مساء اليوم الجمعة- أن وزارة الصحة تشارك وتتواصل بشكل مباشر ودائم على مدار الساعة مع الهيئات البحثية العالمية ومنظمة الصحة العالمية من أجل جمع البيانات حول السلالة الجديدة لفيروس كورونا "نو".

وطالب المواطنين بالذهاب إلى مراكز التطعيم والعمل على أخذ التطعيم ضد فيروس كورونا، من أجل زيادة الحماية لهم، بالإضافة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على وضع صحي آمن.

وأوضح أن "الفيروسات لا تستطيع الحياة دون كائن حي تعيش وتتكاثر من خلاله، فهي دائما كلما كون جسم الكائن الحي مناعة ضد الفيروس يبدأ الفيروس في المحاولة والتعايش والهروب؛ لذا يبدأ في التغيير من شكله لكي يخدع الجهاز المناعي للكائن الحي"، لافتًا إلى أن التحورات الفيروسية هي الطبيعة الخاصة بكل الفيروسات سواء كان كورونا أو غيره.

وقال عبدالغفار إن حجم الإصابات بالمتحور الجديد في دولة جنوب إفريقيا تبلغ 77 إصابة، وفي دولة بتسوانيا 6 إصابات، وإجمالي الاصابات المؤكدة التي تم الإعلان عنها حتى الآن على مستوى العالم وصل 87 إصابة، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام قليلة جدا حتى هذه اللحظة ولكن التغيرات هي التي وضعت هذا التحور في بؤرة اهتمام المنظمات الصحية العالمية والمنظمات البحثية العالمية.

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