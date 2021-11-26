(مصراوي):

قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العام للأرصاد الجوية، إن هناك ارتفاع في درجات الحرارة أعلى من المعدلات بحوالي 4 أو 5 درجات مئوية، نشهده حاليًا.



وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج الحقيقة المذاع عبر "إكسترا نيوز": "نحن حاليًا في فصل الخريف، ووارد حدوث ارتفاع أو انخفاض في درجات الحرارة ويبدأ فصل الشتاء في 21 ديسمبر المقبل، وسبب ارتفاع الحرارة حتى يوم الاثنين المقبل هو قدوم كتل هوائية قادمة من الجزيرة العربية".



وتابعت مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العام للأرصاد الجوية: "بداية من يوم الثلاثاء سيحدث انخفاض درجات الحرارة ووارد هناك حدوث أمطار على بعض المناطق المختلفة في السواحل الشمالية".

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