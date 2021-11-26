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​الطيران: دورة تدريبية للأرصاد الجوية بطرق التنبؤ بالطقس

08:50 م الجمعة 26 نوفمبر 2021
​الطيران: دورة تدريبية للأرصاد الجوية بطرق التنبؤ بالطقس

محمد منار وزير الطيران المدني

كتب- محمد عبيد:

نفذ المركز الإقليمي للتدريب التابع للهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، دورة تدريبية بعنوان "تفسير واستخدام مخرجات النماذج العددية في عمليات التنبؤ بالطقس"، بالتنسيق مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وتقسيم الدورة التدريبية إلى جزئين جزء أون لاين شارك فيه 33 مشاركًا من الدول الأفريقية والأسيوية (الجزائر – ليبيا – تنزانيا – مدغشقر – ليبريا – مورشيوس – مريمار – المملكة العربية السعودية – البحرين – اليمن)، على أن يتم اختيار أفضل 15 مشاركًا لحضور الجزء الثاني من الدورة في مركز القاهرة الإقليمي للتدريب بالهيئة العامة للأرصاد الجوية العام المقبل.

وتهدف الدورة إلى تحسين التنبؤ بالطقس باستخدام مخرجات النماذج العددية مع مواكبة أحدث الأساليب المتبعة، بالإضافة إلى استخدام مخرجات النماذج العددية لتقديم خدمات اكثر دقة وفق احتياج العملاء.

وزارة الطيران المدني الأرصاد الجوية الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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