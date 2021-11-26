​تفاصيل اجتماع برلمانية "حماة الوطن" ووزير التموين

(مصراوي):

التقت الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، بالدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، للتعرف على استراتيجية الوزارة ومناقشة التحديات التي تواجهها وسُبل التغلب عليها، وعرض رؤية الحزب علي "المصيلحي"، فيما يتعلق بهموم المواطن في قضايا السلع التموينية وتحديات التوسع في التجارة الداخلية.

وكشف وزير التموين، خلال اللقاء توجه الوزارة نحو التوسع في أنشطة التجارة الداخلية وإنشاء المناطق اللوجيستية، بما تتميز به من تقليل الاسعار علي المواطنين، والتنوع الكبير في السلع.

وأعرب المصيلحي، عن حرصه الشديد علي خدمة المواطنين وتوصيل الدعم الي مستحقيه بكل الصور، في إطار التوجيهات الرئاسية في هذا الصدد

وحول استراتيجية الوزارة فيما يخص التأمين علي عمال المخابز، قال المصيلحي إن هناك تنسيقًا كبيرًا مع وزارة القوى العاملة في هذا الشأن، وبلغ الحصر النهائي للعمال في المخابز على مستوى الجمهورية نحو 75 ألف عامل.

وأشاد وزير التموين في نهاية اللقاء، بأداء الهيئة البرلمانية للحزب، وحرصها على لقاء الوزراء والمسئولين للوقوف علي الأداء الحكومي، وأنه لأول مرة منذ توليه الوزارة يجد حزبًا يطلب لقاء مع مسئول حكومي للاستماع إليه.

وأهدى الدكتور أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، وزير التموين، درع التكريم، على جهوده الملموسة منذ توليه الوزارة.