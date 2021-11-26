وزير الطيران يشكر العاملين في مطاري القاهرة والأقصر لاستقبالهم ضيوف افتتاح طريق الكباش

كتب- محمد عبيد:

تقدم الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، بالشكر لجميع فرق العمل بمطاري القاهرة والأقصر، لما بذلوه من جهد في استقبال ضيوف حفل افتتاح طريق الكباش، وإنهاء إجراءات سفرهم ووصولهم في سهولة ويسر، ما كان موضع إشادة من الضيوف استكمالًا للتنظيم الرائع والمبهر للحدث العالمي.

جاء ذلك فور ووصوله إلى مطار القاهرة الدولي عقب مشاركتة في حفل افتتاح طريق الكباش، الذي أقيم بمدينة الأقصر مساء أمس الخميس، واطمئنانه على سير العمل خلال توديع المطار للوفود المشاركة بالحدث.