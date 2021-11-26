رئيس جهاز حماية الأراضي الزراعية: إزالة التعديات تخطت 80%

كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور أنور عيسى، رئيس جهاز حماية الأراضي، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انخفاض معدلات التعديات على الأراضي الزراعية، موضحًا أن معدل إزالة التعديلات تجاوز الـ80%.

وقال عيسى لـ"مصراوي"، إن الجهاز يعمل وفق مرور صباحي ومسائي على كافة المساحات المنزرعة بالتنسيق مع المديريات، مشيرًا إلى أن أكثر التعديات على الأراضي في محافظات الدلتا وأن أعلى التعديات حاليًا في القليوبية والشرقية.

وتابع: "وفقًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يتم محاسبة أي متقاعس عن تنفيذ الإزالة وعمل بمحضر بواقعة التعدي".

وأشار رئيس جهاز الأراضي الزراعية، إلى إزالة التعديلات في مهدها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف، مع تغريمه تكلفة الإزالة، مضيفًا: "الحفاظ على الرقعة الزراعية تعد ثروة قومية، وهي المصدر الرئيسي الذي يحقق الأمن الغذائي للمواطنين".

وكان الرئيس السيسي، وجّه بوقف جميع أشكال الدعم الذي تقدمه الدولة من خبز وتموين لأي شخص متعد على أراض زراعية، أو ترع، أو مصارف، حتى تتم إزالة التعدي.