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الصحة: لا ضحايا في حادث العلمين وخروج 35 مصابًا

06:53 م الجمعة 26 نوفمبر 2021
الصحة: لا ضحايا في حادث العلمين وخروج 35 مصابًا

وزارة الصحة

(أ ش أ):

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار، إن حادث التصادم الذي وقع اليوم الجمعة، بين أتوبيس خاص بشركة، وسيارة نقل بطريق تل العيس بمدينة العلمين أسفر عن إصابة 39 لم يتسبب في وقوع وفيات، مشيرًا إلى أن الإصابات تراوحت ما بين كسور وجروح وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة -في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط- خروج 35 حالة من المصابين، وأن 4 مصابين يتلقون العلاج منهم 3 حالات تحت الملاحظة وحالة واحدة تتطلب تدخلًا جراحيًا.

وأوضح أن وزارة الصحة دفعت بـ12 سيارة إسعاف لنقل المصابين، وأكد توافر أدوية الطوارئ وجميع فصائل الدم في بنك الدم بمستشفى العلمين.

هذا المحتوى من

Asha
وزارة الصحة حسام عبدالغفار مدينة العلمين حادث العلمين

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