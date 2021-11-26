كتب- محمد نصار:

قال خبير المياه وأستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، الدكتور عباس شراقي، إن هناك أنباء غير دقيقة عن تدفق كبير للمياه الأسبوع المقبل على شمال السودان في نهر النيل، خاصة بعد انتهاء موسم الأمطار على إثيوبيا والسودان.

وأضاف شراقي في منشور له عبر صفحته في موقع التواصل "فيسبوك": "ينبع نهر النيل من مصدرين أساسيين الأول إثيوبيا، والثاني المنطقة الاستوائية (بحيرة فيكتوريا)، وتسقط الأمطار على النيل خلال 3 مواسم، الأول في إثيوبيا من يوليو إلى سبتمبر، والثاني والثالث على فيكتوريا من سبتمبر إلى نوفمبر وهو الأقل، والأكبر من مارس إلى مايو، بهذا تكون الأمطار تقريبًا طوال العام على نهر النيل".

وأضاف شراقي: "انتهى موسم الأمطار على إثيوبيا هذا العام بفيضان أعلى من المتوسط بحوالي 30%، بعده بدأ الموسم الأصغر على بحيرة فيكتوريا والذي ينتهي خلال أيام، وكانت الأمطار فيه أقل من المتوسط وسجلت بحيرة فيكتوريا مستوى 1136.13 متر فوق سطح البحر يوم الأربعاء الماضي 24 نوفمبر، وهو أقل من مثيله في مثل هذا الوقت من العام الماضي بحوالي 40 سم بما يكافئ نقص حوالي 27 مليار متر مكعب، ومن المتوقع أن تظل الأمطار أقل من المتوسط على المنطقة الاستوائية حتى شهر فبراير المقبل، وسيبدأ الموسم الثاني الجديد على بحيرة فيكتوريا في مارس حتى مايو المقبل".

وأوضح شراقي: "لا توجد توقعات علمية لحالة الأمطار للموسم الثاني على فيكتوريا أو على إثيوبيا العام المقبل حيث إن التنبؤات تصل إلى 3 أشهر فقط"، متابعًا: "انخفاض أو زيادة الأمطار على بحيرة فيكتوريا لا يؤثر بشدة على الإيراد السنوي لنهر النيل حيث تساهم المنطقة الاستوائية بحوالي 15% فقط، بينما إثيوبيا تساهم بحوالي 85% من خلال 3 أنهار رئيسية أهمها النيل الأزرق الذي يبنى عليه سد النهضة وهو يساهم بحوالي 50 مليار متر مكعب سنويًا (60%) من إيراد نهر النيل".

واختتم: "رغم انخفاض مستوى بحيرة فيكتوريا إلا أنها مازالت في أعلى مستوياتها خلال الخمسين عامًا الماضية".

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