لجهوده الدعوية.. وزير الدعوة السعودي يهدي نظيره المصري درع الوزارة

كتب - محمود مصطفى:

أهدى وزير الدعوة والإرشاد بالسعودية، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، نسخة من كتاب الله (عز وجل) من مطبوعات مجمع الملك فهد بن عبد العزيز لطباعة المصحف الشريف، ودرع وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد تقديرًا لجهوده في خدمة الدعوة.

من جهته عرض الدكتور محمد مختار جمعة، جانبًا من الجهود العظيمة التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي في النهوض بالدولة المصرية وخدمة قضايا الأمة العربية والإسلامية والسلام الإنساني.

وثمن وزير الأوقاف، دور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان في خدمة الحرمين الشريفين وقضايا الأمتين العربية والإسلامية، مؤكدًا متانة العلاقة وأهميتها بين الدولتين الشقيقتين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات.

وأشاد بجهود وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية في مواجهة الفكر المتطرف بصفة عامة والفكر الإخواني الهدام بصفة خاصة.

وأهدى وزير الأوقاف، نظيره السعودي نسخة من الإصدار الثاني لسلسلة (رؤية) للفكر المستنير الذي يضم خمسة عشر كتابًا في مقدمتها كتاب (الجاهلية والصحوة)، وكتاب (هؤلاء هم الإخوان)، وهو ما كان محل إشادة وتقدير الوزير السعودي والوفد المرافق له.