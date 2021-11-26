الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة المقبلة

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة الجمعة المقبلة، هو "إنسانية الحضارة الإسلامية"، بجميع مساجد الجمهورية.

وأكدت على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

ودعت وزارة الأوقاف، الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.

وكان وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية، الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، استقبل، أمس الخميس، بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لبحث أوجه التعاون المشترك، والتحضير لاجتماع المجلس التنفيذي لوزراء الشئون الإسلامية بدول العالم الإسلامي.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الجمعة، أنه حضر جانبًا من اللقاء الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والدكتور أسامة العبد وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، وهشام فتحي قنصل مصر بجدة ، وذلك إثر مشاركة الدكتور محمد مختار جمعة في مؤتمر "روسيا والعالم الإسلامي.. الحوار وآفاق التعاون" ، الذي أقيم بجدة يومي 23 و24 نوفمبر الجاري.

وأكد وزير الشئون الإسلامية السعودي، أن الرئيس السيسي منحة ربانية لمصر في هذا التوقيت، مشيدًا بجهوده العظيمة في البناء والتنمية والإصلاح والنهوض بالدولة المصرية.

وأشاد بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين، الأمير محمد بن سلمان في التنمية والإصلاح بالمملكة، مؤكدًا أن قوة مصر والسعودية هي قوة للعالم العربي والإسلامي وخدمة قضايا الأمة.

وأشاد وزير الشئون الإسلامية السعودي، بجهود وزارة الأوقاف المصرية والدكتور محمد مختار جمعة، في نشر الفكر الوسطي المستنير ومواجهة الفكر الظلامي المتطرف .

وأهدى آل الشيخ نظيره المصري نسخة من كتاب الله (عز وجل) من مطبوعات مجمع الملك فهد بن عبد العزيز لطباعة المصحف الشريف، ودرع وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد تقديرًا لجهوده في خدمة الدعوة.

من جهته عرض الدكتور محمد مختار جمعة، جانبًا من الجهود العظيمة التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي في النهوض بالدولة المصرية وخدمة قضايا الأمة العربية والإسلامية والسلام الإنساني.