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وزير الزراعة يبحث تصدير الأسماك لدول الاتحاد الأوروبي مع سفير مصر في بروكسل

03:08 م الجمعة 26 نوفمبر 2021
وزير الزراعة يبحث تصدير الأسماك لدول الاتحاد الأوروبي مع سفير مصر في بروكسل

خلال اللقاء

كتب - محمود مصطفى:

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي استقبل، السفير بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية، قبل تسلمه العمل كسفير لمصر في بروكسل.

وتناول اللقاء، بحث ملف الصادرات الزراعية المصرية وتصدير الأسماك لدول الاتحاد الأوروبي، وتعميق التعاون الزراعي وزيادة التبادل التجاري مع الدول الأوروبية خاصة في ظل تزايد الطلب على المنتجات الزراعية المصرية والتي تتمتع حاليا بسمعة جيدة في معظم دول العالم.

حضر اللقاء المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والسفير عمر ابو عيش رئيس المكتب الوطني لاتفاقية الشراكة الأوروبية والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية والدكتور صلاح مصيلحى رئيس هيئة الثروة السمكية والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.

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السيد القصير بدر عبد العاطي بروكسل الاتحاد الأوروبي تصدير الأسماك المنتجات الزراعية الثروة الحيوانية

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