طريق الكباش.. السياحة: أشعار حفل الافتتاح منقوشة على جدران المعابد القديمة - صور

مصراوي

قال الدكتور ميسرة عبدالله أستاذ الآثار بجامعة القاهرة، إن جميع الأشعار المصرية القديمة المستخدمة في الفاعلية الترويجية الحضارية التي شهدتها مدينة الأقصر أمس "الأقصر ... طريق الكباش"، مأخوذة من أناشيد وترانيم مدونة بالفعل على جدران المعابد المصرية القديمة، والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بعيد "الأوبت" الأشهر في مصر القديمة.

وأضاف في بيان صادر عن وزارة السياحة والآثار، الجمعة، أن هذه الأشعار عبارة عن ٣ أناشيد وهي، أنشودة الافتتاحية والمدونة على مقصورة الملكة حتشبسوت الحمراء بالمتحف المفتوح بمعابد الكرنك، وكانت تغنى فى بداية الموكب، وأنشودة نبؤة تتويج الملكة حتشبسوت والمدونة على المقصورة الحمراء، وأنشودة نداء آمون من صالة ال ١٤ عمود بمعبد الأقصر وكانت تغنى فى صحبة الموكب ثم يختم بأنشودة الافتتاحية عند وصول الموكب إلى معبد الأقصر.

ومن جانبه، قال الموسيقار نادر العباسي، إن الموسيقي بدأت بغناء الفنانة شهد عز والتي قامت بأداء أنشودة الافتتاحية، وأنشودة حتشبسوت والتي قامت بأدائها الفنانة هايدي موسي، ونداء آمون والتي أداها الفنان عز الأسطول، وأغنية الأقصر بلدنا غناء الفنان وائل الفنشي.

وأشار إلى أن جميع الأناشيد جاءت بالاشتراك مع ١٦٠ عازف إيقاع مكون من مجموعة من شباب إيقاعات الچيمبي المصري وإيقاعات الموسيقات العسكرية، وبتسجيل أوركسترا وكورال الاتحاد الفيلهارموني، وقيادة واخراج موسيقي لجميع العناصر الموسيقية للعرض الخاص بموكب الأوبت.

ولفت إلى أن المهندس مفدي ثابت، قام بأعمال الهندسة الصوتية والتسجيل لأوركسترا وكورال الاتحاد الفيلهارموني.

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