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طريق الكباش.. إيمان الحصري توجه رسالة لجمهورها بعد مشاركتها في حفل الافتتاح

02:48 م الجمعة 26 نوفمبر 2021
طريق الكباش.. إيمان الحصري توجه رسالة لجمهورها بعد مشاركتها في حفل الافتتاح

الإعلامية إيمان الحصري

كتب - محمود مصطفى:

وجهت الإعلامية إيمان الحصري، رسالة شكر لجمهورها، بعد شفائها من الوعكة الصحية أًصابتها مؤخرا.

وقالت في منشور لها على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، شكرا من قلبي علي كل دعوة صادقة و كل كلمة حلوة، شكرا على كم الحب اللى شوفته خلال الشهور اللي فاتت".

وتابعت:"يارب دائما أفضل كدة في قلوبكم".

وشاركت الإعلامية إيمان الحصري، أمس، في حفل افتتاح طريق الكباش، في أول ظهور لها منذ ستة أشهر، بعد تعرضها لوعكة صحية.​

طريق الكباش إيمان الحصري وعكة صحية

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