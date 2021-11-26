طريق الكباش.. إيمان الحصري توجه رسالة لجمهورها بعد مشاركتها في حفل الافتتاح
كتب - محمود مصطفى:
وجهت الإعلامية إيمان الحصري، رسالة شكر لجمهورها، بعد شفائها من الوعكة الصحية أًصابتها مؤخرا.
وقالت في منشور لها على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، شكرا من قلبي علي كل دعوة صادقة و كل كلمة حلوة، شكرا على كم الحب اللى شوفته خلال الشهور اللي فاتت".
وتابعت:"يارب دائما أفضل كدة في قلوبكم".
وشاركت الإعلامية إيمان الحصري، أمس، في حفل افتتاح طريق الكباش، في أول ظهور لها منذ ستة أشهر، بعد تعرضها لوعكة صحية.
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