فتح السفر المباشر بين مصر والسعودية.. مصر للطيران: ​استخدام طائرات عريضة لاستيعاب أعداد الركاب

كتب - محمد عبيد:

قالت مصادر مطلعة بقطع الطيران المدني، إن حركة الطيران بين مصر والسعودية ستشهد كثافة عالية في أعداد الركاب خلال الفترة المقبلة، بعد قرار السلطات السعودية بفتح المطارات أمام الركاب المصريين، بدءا من أول ديسمبر المقبل.

وأضافت المصادر في تصريحات لمصراوي، الجمعة، أن شركة مصر للطيران جاهزة تماما لسفر أي أعداد إلى المطارات السعودية خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الحركة تتزايد ابتداء من ديسمبر، وتقوم الشركة باستخدام الطائرات من الطراز العريضة حتى تتمكن من نقل الأعداد الراغبة في السفر إلى السعودية.

وأشارت المصادر إلى أن الشركة تسير رحلات إلى (الرياض /جدة / المدينة المنورة / الدمام) خلال هذه الفترة، والتي تشهد كثافة في أعداد الركاب خلال رحلات العودة، بسبب عدم السماح بالسفر المصريين إلى السعودية إلا لفئات معينة خاصة من يعمل في المجال الطبي.

و‏تابعت المصادر أن أسطول شركة مصر للطيران برئاسة الطيار عمر أبو العينين، جاهز تماما لتنظيم أي رحلات خاصة العمرة فورا سماح السلطات السعودية باستئنافها مرة ثانية من المطارات المصرية.

ولفتت المصادر، إلى أن أسطول الشركة سيكون جاهزا لتنظيم موسم الحج المقبل، خاصةً بعد موافقة السلطات السعودية على استئناف الموسم بعد توقف عامين بسبب جائحة كورونا.

‏وأشارت المصادر إلى أن هناك أكثر من شركة تعمل ما بين المطارات المصرية والسعودية منها ( مصر الطيران والخطوط السعودية والنيل وفلاي ناس)، وكلها لديها رحلات بين مطارات البلدين مما يزيد في حركة السفر بين البلدين، خاصة بعد افتتاح موسم العمرة ومن المرجح أن يعمل في بداية العام المقبل.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، أمس، السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من (6) دول دون الحاجة إلى قضاء (14) يومًا خارجها مع تطبيق الحجر الصحي المؤسسي لمدة (5) أيام، وذلك اعتباراً من الساعة الواحدة صباح يوم الأربعاء الموافق 01 / 12 / 2021م.

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