الصحة: ١٢ سيارة إسعاف لنقل مصابي حادث تصادم بمدينة العلمين

كتب - أحمد جمعة:

دفعت وزارة الصحة والسكان. ب١٢ سارة إسعاف لنقل مصابي حادث التصادم الذي وقع صباح اليوم الجمعة، بين أتوبيس خاص بشركة، وسيارة نقل بطريق تل العيس بمدينة العلمين.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الحادث أسفر عن إصابة ٣٩ مواطنا، مشيرا إلى أن الإصابات تراوحت ما بين كسور وجروح وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد.

وأكد «عبدالغفار» توافر أدوية الطوارئ وجميع فصائل الدم في بنك الدم بمستشفى العلمين، مؤكدا على تلقي كافة المصابين الرعاية الطبية اللازمة، لحين استقرار حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء.