Masrawy logo white

الصحة: ١٢ سيارة إسعاف لنقل مصابي حادث تصادم بمدينة العلمين

12:33 م الجمعة 26 نوفمبر 2021
الصحة: ١٢ سيارة إسعاف لنقل مصابي حادث تصادم بمدينة العلمين

حادث سير - ارشيفية

كتب - أحمد جمعة:

دفعت وزارة الصحة والسكان. ب١٢ سارة إسعاف لنقل مصابي حادث التصادم الذي وقع صباح اليوم الجمعة، بين أتوبيس خاص بشركة، وسيارة نقل بطريق تل العيس بمدينة العلمين.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الحادث أسفر عن إصابة ٣٩ مواطنا، مشيرا إلى أن الإصابات تراوحت ما بين كسور وجروح وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد.

وأكد «عبدالغفار» توافر أدوية الطوارئ وجميع فصائل الدم في بنك الدم بمستشفى العلمين، مؤكدا على تلقي كافة المصابين الرعاية الطبية اللازمة، لحين استقرار حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء.

حادث سير وزارة الصحة مدينة العلمين طريق تل العيس

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
899

إصابات اليوم

63

وفيات اليوم

741

متعافون اليوم

353923

إجمالي الإصابات

20172

إجمالي الوفيات

294354

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| الصحة: ١٢ سيارة إسعاف لنقل مصابي حادث تصادم بمدينة العلمين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا