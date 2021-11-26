القوى العاملة تعلن تفاصيل مصرع 3 مصريين سقطوا في حفرة قديمة بالأردن

مصراوي

تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرا عاجلا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، حول مصرع 3 مصريين إثر حادث انهيار أعمال إنشائية بالقرب من حفرة امتصاصية قديمة، مما أدى لانهيارها وسقوطهم داخلها، وذلك بمحافظة المفرق في عمان.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي، المستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة في بيان له، الجمعة، إن التقرير الذي تلقاه الوزير من طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان، كشف عن أسماء الثلاثة الذين لقي مصرعهم وهم (علاء طلعت السيد عبد الله - خالد علي عبد الونيس حسين - عمرو عبد الحميد يوسف جودة) وجميعهم من محافظة الفيوم.

وأضاف أن الوزير أصدر توجيهات فورية لمكتب التمثيل العمالي بالتنسيق مع القسم القنصلي والمستشار القانوني بالسفارة لمتابعة ملابسات الحادث وتحقيقات الأمن العام للوقوف على أسباب الحادث ونتائج التحقيق المبدئي.

من جهته أوضح الملحق العمالي طلعت السيد أنه على الفور تحركت فرق الغوص المتخصصة إلى موقع الحادث وعملت على انتشالهم من داخل الحفرة، وتولت فرق الإسعاف إخلاء الوفيات إلى مستشفى الزرقاء، وتوجه بمرافقة أعضاء من القسم القنصلي بالسفارة لمستشفى الزرقاء لمتابعة الإجراءات والحصول على المستندات اللازمة لاتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على مستحقات المواطنين المصريين المتوفين, مقدما خالص العزاء لزملاء المتوفين نيابة عن وزير القوى العاملة، داعين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وان يلهم أهلهم الصبر والسلوان.