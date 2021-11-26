الأحد.. "معركة برلمانية".. منهج 4 ابتدائي على مائدة تعليم النواب.. من المستعد؟

يخوض عددا من أعضاء مجلس النواب الأحد المقبل "معركة برلمانية" مع الحكومة وتحديدا وزارة التربية والتعليم بشأن منهج 4 ابتدائي عقب الشكاوى التي تقدم بها أولياء الأمور إلى النواب.

وتشهد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب الأحد مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي بشأن صعوبة منهج 4 ابتدائي والشكاوى المتكررة من أولياء الأمور بشأنها.

وكشف عضو مجلس النواب النائب الدكتور فريدي البياضي، في تصريح لموقع "مصراوي"، عن أنه جهز ملفا خاصا بالأزمة وسيقوم بمناقشته مع وزير التربية والتعليم حال حضوره جلسة اللجنة.

وقال البياضي إن التعليم هو شغله الشاغل إيمانا منه بأن التعليم هو أساس تقدم الأمم وبدون تعليم جيد لن يكون هناك أي تقدم أو رقي للدول والأمم.

وكان البياضي قد تقدم أيضا بعدد من طلبات الإحاطة لوزير التربية والتعليم بشأن العملية التعليمية بشكل عام وصعوبة منهج 4 ابتدائي بشكل خاص.

وقد تقدمت النائبة مي غيث، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيه للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم بشأن سوء منهج الصف الرابع الابتدائي.

وقالت غيث، في طلب الإحاطة إن منهج الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الحالي، يعد من أصعب المناهج الدراسية التي مرت بتاريخ وزارة التربية والتعليم منذ إنشائها.

يأتي ذلك فيما اقترحت النائبة صفاء جابر عيادة، عضو مجلس النواب عقد جلسات حوار مجتمعي للوصول إلى صيغة تفاهمية لإنهاء الجدل المُثار حول منهج الصف الرابع الابتدائي، بحضور ممثلين عن كل الأطراف المعنية؛ من وزارة ومعلمين وأولياء أمور ونواب بالبرلمان؛ للخروج بحلول واقعية لإنهاء الأزمة.

وكان عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، ووزير التعليم الأسبق، النائب محب الرافعي، قد أكد أن الجدل الدائر حاليًا حول منهج سنة 4 ابتدائي يحتاج إلى دراسة عبر الخبراء والمتخصصين في العملية التعليمية.

وقال الرافعي في حوار لموقع "مصراوي" في وقت سابق، إنه يتابع عبر الساعة ما يدور من جدل بشأن هذه المناهج، مؤكدًا أن جزء من هذا الجدل يعود إلى عدم كشف دراسات الوزارة والجهات المعنية، تفاصيل عملية التقويم لهذه المناهج من حيث مناسبتها للطلاب والمعلم.

بدوره، قال الدكتور وزير التربية والتعليم، إن التعليم يواجه مشاكل متراكمة منذ سنوات من خلال اختلال التوازن بين عدد الطلاب والمعلمين والعجز في عدد المعلمين نتيجة توقف التعيينات.

وأضاف شوقي، في تصريحات إعلامية أن سنة رابعة ابتدائي سنة عادية ونقل ولا تستحق كل هذا الكلام، ومن يشاهد المناهج سيرى أفضل ما أنتجته مصر في العلوم والرياضيات واللغة العربية والدراسات والقيم واحترام الآخر، وكان في بوست على الفيس بوك يهاجم المنهج من 9 سبتمبر قبل ما الدراسة تبدأ، وهذا يعني إن في ناس كانت تعد العدة للهجوم وتصدير آراء قبل بدء الدراسة".

وأشار إلى تعرض ملف تطوير التعليم للتشكيك من خلال موجات للهجوم سواء للتابلت أو البابل شيت أو الحديث عن التسمم الغذائي أو الكثافة في الفصول أو منهج رابعة ابتدائي، لافتًا إلى أن الهجوم يتضمن جزءًا ممنهجًا وآخر يتلقفه الناس بلا تحقق.

وتابع وزير التعليم أن ما يتردد عن دراسة طلاب الصف الرابع الابتدائي ل13 مادة لا أساس له من الصحة، موضحًا أن الصف الرابع الابتدائي الحالي لا يجب مقارنته بالنظام السابق باعتباره يأتي ضمن نظام تعليم متكامل للطلاب منذ الصف الأول الابتدائي.

وطالب الدكتور طارق شوقي أولياء الأمور بعدم الاهتمام بالدرجات والامتحانات والتركيز على أهمية التعلم للطلاب، لافتًا إلى أن الامتحان ليس هدفا وإنما وسيلة لتحديد مستوى الطالب.​