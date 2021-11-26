وزير الري يشارك في العرض النهائي لنتائج دراسة "تطوير نظم أرصاد المنشآت المائية"

كتب- أحمد مسعد:

شارك الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري في العرض النهائي لنتائج دراسة "تطوير نظم أرصاد المنشآت المائية" ، وذلك ضمن أعمال التطوير الشامل للمنشآت المائية الكبرى؛ بحضور الدكتور وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير ، والأستاذ الدكتور رئيس المركز القومي لبحوث المياه ، وعدد من السادة قيادات الوزارة وقيادات المركز القومي لبحوث المياه.

وقال الدكتور عبد العاطي، إن وزارة الموارد المائية والري حريصة على متابعة الحالة الإنشائية لكافة المنشآت المائية على مستوى الجمهورية للتأكد من حالتها الفنية.

وأكد عبد العاطي، على الدور البحثي الهام الذي يقوم به المركز القومي لبحوث المياه، ودعمه للوزارة من خلال الدراسات والأبحاث التي يقوم المركز بإعدادها والتي تخدم مشروعات وأعمال الوزارة المختلفة ، مشيرا إلى أن مشاركة شباب الباحثين بالمركز في إعداد هذه الدراسة تأتى ضمن توجه الوزارة لإعداد أجيال جديدة من الباحثين لقيادة مسيرة البحث العلمي في المستقبل.

وأضاف وزير الري، بأن ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة على أن تكون في طليعة القطاعات المواكبة للتطور التكنولوجي وتطويعه في خدمة جميع الأعمال التي تقوم بها.. فإن الوزارة تُدعم دور ومكانة المركز القومي لبحوث المياه، والذي يمثل مركز تميز في المنطقة العربية وإفريقيا في مجال دراسات المياه والمنشآت المائية.

الجدير بالذكر أن المركز القومي لبحوث المياه يُعد الذراع البحثي للوزارة، ويضم عدد (١٢) معهد بالإضافة للمعامل المركزية للرصد البيئي ووحدة البحوث الاستراتيجية، ويقوم المركز بدراسة عدد من المشروعات القومية التي تقوم الوزارة بتنفيذها لتطوير وتنمية الموارد المائية، وتهدف الخطة البحثية للمركز لدعم خطط الوزارة وأهدافها الاستراتيجية، وبما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في أساليب إدارة الموارد المائية كما ونوعا.​