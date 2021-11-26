Masrawy logo white

5 سنوات قبل الإخلاء.. مستشار المستأجرين يكشف سبب مهلة تعديلات الإيجار القديم

09:30 ص الجمعة 26 نوفمبر 2021
5 سنوات قبل الإخلاء.. مستشار المستأجرين يكشف سبب مهلة تعديلات الإيجار القديم

محمد عبد العال المستشار القانوني لرابطة المستأجرين

كتب- محمد نصار:

قال محمد عبدالعال، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن الحكومة منحت نفسها مهلة 5 سنوات لتوفيق أوضاعها فيما يتعلق بإخلاء الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن.

وأضاف عبدالعال، في حوار لمصراوي: "مهلة الـ 5 سنوات مناسبة للأشخاص الاعتبارية العامة لأنها تتوافق مع خطة الحكومة للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وما يتبقى من المقار الإدارية خلال تلك الفترة يجوز نزع ملكيته للمنفعة العامة وتعويض أصحابها".

وأضاف: "المشكلات فيما يتعلق بالأشخاص الاعتبارية الخاصة أو غير الحكومية وهي كيانات اقتصادية والمشرع حرصا منه على استمرار هذه الكيانات منحها فرصة لتوفيق أوضاعها، مع التأكيد على أنه لا يمس من قريب أو بعيد الأماكن السكنية أو غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعية لأنهما نوعان لها استقرار في المراكز القانونية طبقا لأحكام الدستور".

المستشار القانوني لرابطة المستأجرين الإيجار القديم تعديلات الإيجار القديم محمد عبدالعال

الخبر التالى:

حدث ليلاً| مصر تبهر العالم بإحياء طريق الكباش

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
899

إصابات اليوم

63

وفيات اليوم

741

متعافون اليوم

353923

إجمالي الإصابات

20172

إجمالي الوفيات

294354

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • كورونا في 24 ساعة| 63 وفاة جديدة بمصر.. وتحذيرات من متحور أسرع انتشارًا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا