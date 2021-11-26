​​"الزراعة": نصائح لحماية المحاصيل في فترة ما بعد التقلبات الجوية والأمطار

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد علي فهيم، مدير مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة، إن هناك عدد من التوصيات السريعة والعاجلة لكل محصول، يجب على المزارعين تنفيذها خاصة في فترة ما بعد التقلبات المناخية والأمطار.

وأضاف فهيم لـ"مصراوي"، أن أهم التوصيات السريعة والعاجلة خلال فترة ما بعد التقلبات المناخية، تشمل مزروعات القمح خاصة الذي شهد سقوط أمطارًا شديدة لأكثر من يوم، لافتًا إلى نبت القمح يحتاج إلى 3 ريات، ولتر حامض فسفوريك 80% مع الري لزيادة تنشيط الجذور في ظروف نقص التهوية بسبب تشبع الأرض بالرطوبة.

وأشار إلى أن البنجر يحتاج إلى الرش الوقائي للتبقع السركسبوري، بأكروبات النحاس بالتبادل مع مبيد أوبص، وإضافة كالسيوم بورون منخفض التركيز مع مراعاة عدم زيادة معدلات مياه الري والتوقف عن أي مصدر آزوتي أو هيوميك تمامًا.

وفيما يخص البطاطس الشتوية، في عمر ما بين 40 إلى 70 يومًا، أكد فهيم ضرورة الرش الوقائي ضد الندوة المتأخرة بالمواد الفعالة مفينوكسام وميتالكسيل بالتبادل مع أكسي كلورو النحاس، وبالنسبة للحقول اللي بعد الـ70 يومًا المصابة بمتلازمة فيرس الالتفاف والندوة المبكرة يتم الرش "موضعيًا" على المناطق المصابة فقط بمبيدات بوليرام.

أما فيما يتعلق بالخضر الشتوية، مثل الفلفل والباذنجان على المزارعين تكثيف إضافة البوتاسيوم والماغنسيوم، بالإضافة إلى ضرورة فحص حشرات تربس الأزهار وخاصة تحت الصوب.