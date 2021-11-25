Masrawy logo white

الملء الثالث لسد النهضة.. صورة قمر صناعي تكشف تطورات الأوضاع

09:04 م الخميس 25 نوفمبر 2021
الملء الثالث لسد النهضة.. صورة قمر صناعي تكشف تطورات الأوضاع

سد النهضة

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، إن الصور الفضائية اليوم الخميس 25 نوفمبر 2021 تظهر تدفق المياه أعلى الممر الأوسط لسد النهضة.

وأضاف شراقي، في بيان: ومازالت بوابتي التصريف مغلقتين، وكذلك بوابتي التوربينات المنخفضة مما يعني عدم إنتاج الكهرباء الذي كان مقررا في أكتوبر الماضي، وعدم اتخاذ أي استعدادات نحو التخزين الثالث، وتوقف المخزون في بحيرة سد النهضة عند 8 مليار م3.

وتابع: فتح أي بوابة سيعتبر أول خطوة في الاستعدادات للبدء في الأعمال الهندسية للتخزين الثالث المزمع في يوليو 2022.

exd

سد النهضة عباس شراقي الصور الفضائية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
901

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

239

متعافون اليوم

353024

إجمالي الإصابات

20109

إجمالي الوفيات

293613

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • تغطية خاصة |احتفالية الكباش.. مصر تبهر العالم من جديد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا