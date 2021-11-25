الملء الثالث لسد النهضة.. صورة قمر صناعي تكشف تطورات الأوضاع

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، إن الصور الفضائية اليوم الخميس 25 نوفمبر 2021 تظهر تدفق المياه أعلى الممر الأوسط لسد النهضة.

وأضاف شراقي، في بيان: ومازالت بوابتي التصريف مغلقتين، وكذلك بوابتي التوربينات المنخفضة مما يعني عدم إنتاج الكهرباء الذي كان مقررا في أكتوبر الماضي، وعدم اتخاذ أي استعدادات نحو التخزين الثالث، وتوقف المخزون في بحيرة سد النهضة عند 8 مليار م3.

وتابع: فتح أي بوابة سيعتبر أول خطوة في الاستعدادات للبدء في الأعمال الهندسية للتخزين الثالث المزمع في يوليو 2022.